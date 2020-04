Braulio sufrió rapiña, usaron malla ponchallantas para asaltarlo en la carretera

Villahermosa, Tabasco. “Me poncharon para asaltarme, mándame al federal de caminos porque ya me van a asaltar, me poncharon todas las llantas, ayúdame. Ya me vinieron a asaltar, ya me lo están quitando, manda la ayuda”, se escucha en las llamadas grabadas por los monitoristas de una empresa transportista ubicada en Puebla mientras se suscitaba un acto de rapiña en Villahermosa, Tabasco.

Desde hace 10 meses, Braulio fue contratado como operador de transporte de carga. El viernes 17 de abril salió de un Centro de Distribución (CEDIS) en Querétaro con carga principalmente de abarrotes, aparatos electrónicos, vinos, licores y otros productos, se dirigía al CEDIS ubicado en Tabasco, en una unidad sencilla, con caja seca.

Mientras se encontraba circulando por la autopista la Venta-Sánchez Magallanes, perteneciente a la Venta, Huimanguillo, observó que del monte sobresalía una malla que atravesaba la carretera, tuvo que maniobrar al carril de alta velocidad para librarla, pero no lo logró, de repente sintió que las llantas de la unidad explotaban y tuvo que orillarse al carril de baja, de inmediato accionó el botón de pánico y pedir que le enviaran auxilio.

En cuestión de minutos, decenas de personas arribaron al lugar donde golpearon el parabrisas de la unidad, golpearon al operador y lo despojaron de sus pertenencias, para posteriormente taparle el rostro mientras escuchaba cómo saqueaban la caja donde llevaba la mercancía para transportarla en otros vehículos y llevársela.

Mientras lo tenían sometido le decían al oído: no te va a pasar nada, ya ves cómo está la escasez por la contingencia.

Posteriormente Braulio escuchó que las personas gritaron que se acercaba la policía, por lo que saqueadores huyeron y lo dejaron libre; elementos de la Policía Federal llegaron al lugar y auxiliaron al operador.

Según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la rapiña y el saqueo de mercancía en el autotransporte han tenido un repunte a partir de la contingencia sanitaria por COVID-19 ya que el desempleo ha aumentado. Informaron que los corredores de Puebla-Veracruz y la Veracruz-Tabasco han sido los más afectados pero que pronto podría haber más focos rojos en otras partes del país.

Aunque cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) siguen arrojando que el Edomex fue uno de los que tuvo mayor número de incidencias en cuanto al Fuero Común y el Fuero Federal durante el primer bimestre del 2020, con un total de 808 casos; le sigue Guanajuato con 284 y Veracruz con 213 incidencias.

De acuerdo con Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, informó que existe la preocupación que de no generarse los protocolos necesarios en la Fase 3 de la pandemia, se prevé que pueda existir un incremento de hasta el 50% en el robo al autotransporte dado que la distribución de alimentos, bebidas y abarrotes es indispensable para no crear desabasto en tiendas y centros comerciales del país.

Ante este panorama, ya existen pláticas con las autoridades, especialmente entre la Policía Federal, la Guardia Nacional con los empresarios transportistas, para enfrentar este problema que al parecer no cesará en los próximos meses.