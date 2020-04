Zonas indígenas de Chiapas, muy vulnerables al coronavirus

Viernes 24 de abril de 2020. La situación actual en Chiapas no deja de ser paradójica. Aún con pocos casos reportados de Covid-19, es considerada una región de alto riesgo ante el avance de la pandemia por el territorio nacional. Las condiciones de salud de la población, particularmente en las zonas indígenas, concentradas en una tercera parte del estado, son muy precarias, la infraestructura médica institucional resulta escasa, y con frecuencia no la hay. Además de los miles de desplazados no reconocidos plenamente por el gobierno estatal, muchas comunidades son la punta del iceberg de condiciones de miseria y hambruna en los municipios tzotziles de Los Altos, según testimonio de la actriz y activista Ofelia Medina, quien desde hace décadas impulsa programas de alimentación y salud para las regiones más pobres de Chiapas y la Montaña de Guerrero.

Refiere a La Jornada que ha identificado en comunidades de Chenalhó muchos casos de tuberculosis, en ocasiones familiar o muy avanzados, que no reciben los medicamentos, pues oficialmente ya no hay tuberculosis en México . Esto hace mayores los riesgos de enfermar gravemente de Covid-19 en lugares donde no hay pobreza, sino miseria, pues están por debajo de los llamados pobres , añade la actriz por vía telefónica.