Ahued dejará la Dirección de Aduanas, confirma AMLO

Tras reconocer que el combate a la corrupción en aduanas es una asignatura pendiente porque es “un monstruo de mil cabezas”, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Ricardo Ahued dejará la Administración de Aduanas porque “quiere estar en el Senado”.



El mandatario lo recibirá hoy en Palacio Nacional , y también se encontrará con Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena. Aseguró que propondrá un cambio en Aduanas, donde “viene una limpia”, después de que –reconoció- se han hecho “intentos”.



Afirmó que Ahued es un hombre “íntegro, una gente buena, un hombre honesto, que fue legislador en los tiempos de la gran corrupción en Veracruz y como tal votó en contra de la cuenta pública de un gobernador. Es una gente respetable, pero quiere ayudar en el Senado. Él es senador de la República, ganó de mayoría porque es muy querido. Entonces vamos a proponer un cambio en Aduanas”, sostuvo.



López Obrador dijo que el combate a la corrupción en esa área es una “una asignatura pendiente, que no hemos podido limpiar”.



-¿Es muy grande el problema? –se le preguntó.

-Sí, es como el problema de homicidios. Seguimos teniendo problemas con enfrentamiento de bandas. Es una herencia. Hemos podido controlar, pero no se ha podido disminuir el número de homicidios dolosos y nos preocupa, porque no queremos que nadie pierda la vida.



Afirmó que en Aduanas “viene una limpia, porque se han hecho intentos. El hasta ahora director de Aduanas es una gente íntegra, honesta, pero Aduanas es un monstruo de cien cabezas: que la aduana de Manzanillo, que la Aduana de Lázaro Cárdenas, la de Tijuana… Algún día les voy a contar todo lo que sucede, porque se fueron haciendo costumbre estos actos de inmoralidad, el influyentismo”.



Todo eso “se tiene que terminar y ha costado trabajo. Ha mejorado mucho en (en el Instituto Nacional de) Migración, donde vamos a seguir limpiando, y también en el SAT. Nada de que yo tengo influencias, por mis agarraderas no voy a pagar impuestos o porque tengo un buen despacho de fiscalistas que me va a defender. Todo eso se va a terminar. Desde luego lleva tiempo. La limpia empezó desde que llegamos al gobierno, de arriba para abajo, como se barren las escaleras, y vamos hacia delante”.