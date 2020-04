Recorta AMLO gasto de gobierno; mantiene planes sociales y obras

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una serie de directrices contenidas en un decreto que será publicado este miércoles, con el objetivo de atender la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 con medidas que aplicará la administración federal.

Entre ellas se encuentra la garantía de continuidad de proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Felipe Ángeles, la producción petrolera y programas como la pensión para adultos mayores, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.

Dijo que en materia presupuestal tendrán trato de excepción el sector salud, la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa y de Marina.

La “eficiencia, honestidad y la austeridad”, que generarán dichas directrices, agregó, permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario indicó que las acciones tienen que ver “con nuestra concepción sobre el desarrollo, y se aleja de lo que se ha hecho siempre, cuando se presentan crisis económicas, o lo que se llevaba a cabo o se hacía durante el periodo neoliberal. Esto es distinto completamente”.

Como primer punto, señaló, no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Además, se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25 por ciento de manera progresiva, quienes, además, no tendrán aguinaldo, en cargos desde subdirector hasta el mismo presidente.

No se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros, lo que incluye “lo que supuestamente se había comprometido”.

Anunció la cancelación de 10 subsecretarías, pero garantizó el empleo con el mismo rango y mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.