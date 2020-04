Insabi ya contrató a más de 4 mil médicos y enfermeras; aún faltan más

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ya tiene contratados más de 4 mil personas para áreas médicas y de enfermería, dio a conocer este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero reconoció que aún se necesitan más.

Durante su conferencia de prensa matutina, llamó de nueva cuenta a médicos y especialistas para sumarse a la convocatoria de instituciones de salud para contratar personal en medio de la emergencia sanitaria.

Sostuvo que ha recibido cartas de médicos que buscan integrarse a dicha labor. Como ejemplo, presentó una carta de Armando Castillo, un médico jubilado de Ciudad Juárez que pedía ser contratado, a la vez que señalaba que los médicos son relegados por su edad, por lo que se desperdicia su experiencia.

“Así están respondiendo, pero nos faltan más. No que estén saturados los hospitales, no que no tengamos camas, no que no haya médicos especialistas, sí hay, pero queremos estar bien preparados incluso para el peor de los escenarios. Mejor que sobre y no que falte”, señaló el presidente López Obrador.

Reiteró que viene el momento más crítico de la emergencia por Covid-19, que se prevé entre el 8 y el 10 de mayo de acuerdo a las proyecciones de la Ciudad de México, además, subrayó que su administración estará atenta a Baja California, Tabasco, Quintana Roo, o ciudades como Guadalajara o Monterrey.

Explicó que la distribución de ventiladores y otros suministros, así como de personal, se dará en función de dónde se necesitarán primero.

Además, insistió que los recursos gestionados con empresarios para la rifa del avión presidencial serán para salud, aunque, insistió “tenemos recursos suficientes para salud, yo les recuerdo que se amplió el presupuesto, porque antes del coronavirus teníamos el objetivo de levantar el sistema de salud pública”.

En el periodo neoliberal, agregó, se abandonó el sistema público, “y donde más les pegó es donde privatizaron sus sistemas de salud. Entonces la lección es fortalecer el sistema de salud pública”, por lo que no apostará a la subrogación de servicios en esta materia como política pública.