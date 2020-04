Gobierno respetará inyección del BdeM: López Obrador

El gobierno federal respetará las medidas aprobadas por el Banco de México de inyectar 750 mil millones de pesos para dar liquidez a los mercados en el ejercicio de su autonomía sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero advirtió de la necesidad del manejo cuidadoso de las reservas. "Debemos de tener cuidado es en el uso correcto, moderado,de las reservas del Banco de México que son las reservas de la nación. Ahí no son del Banco de México".

Por otro lado, dijo que la adquisición de seguros por parte de Hacienda de la producción de Petróleos Mexicanos permitirá al país obtener al menos 150 mil millones de pesos pues se compraron sobre la base de un precio del crudo en 49 dólares el barril de la mezcla Mexicana.

Durante su conferencia matutina recomendó que esas reservas deben cuidarse como "tesoro para decirlo así, y no disponer de esos recursos sin necesidad, tiene que justificarse" , apuntó el mandatario. En este contexto, consideró que la crisis económica que vive el mundo es en realidad una crisis del sistema neoliberal.

Destacó que su gobierno no está pidiendo recursos al Banco de México ni de ninguna otra institución financiera porque "podemos salir adelante sin endeudar al país ni perder reservas del Banco de México".

Tras insistir en el respeto a la autonomía de ese organismo financiero "pensamos que ya es tiempo de cambiar el modelo neoliberal" por lo que sería un error volver al mismo modelo que ya ha fracasado.

Tras destacar la importancia de que se hayan reducido la tasas de interés porque esto implicara bajar el costo del crédito, aseveró que en esta crisis debe replantearse el esquema para lograr el crecimiento porque bajó los parámetros actuales, cada que hay crecimiento se produce más desigualdad social porque el beneficio es para unos cuantos y es algo que se debe debatir en el mundo. Aseguró que México fue de los primeros países en rechazar el endeudamiento como alternativa para salir de la crisis.

Identificó que las llamadas reformas estructurales que se aprobaron en los paises -energética, laboral, fiscal, educativa- obedecían a un Modelo dictado en los organismos financieros y no surgieron de los intereses del país.

Recordó una anécdota durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo con una "Sana discrepancia" con su ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien le presentó un proyecto faltando una semana para que finalizara el plazo de entrega que pudiera haber hecho "Aspe o Carstens o cualquier secretario de Hacienda del modelo neoliberal. Le dije esto no lo puedo enviar. Dános oportunidad unos días. Cuando se vence el plazo y me puse con un equipo que me ayudó a elaborar el plan que al final enviamos al congreso. Pero son dos visiones distinta competa mente".

Por otro lado reiteró que frente a la caída del precio del petróleo ayudará a paliar sus efectos la cobertura la inversión de doce mil millones de pesos en la rehabilitación de refinerías que incrementó su capacidad hasta el 60 por ciento de la producción del crudo nacional. De igual forma, la apertura de 29 campos petroleros que,,por la. Une a Tecnologia, permite cerrar las válvulas de producción sin que sea costoso reactivarla.