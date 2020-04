AMLO: en México no hay periodismo profesional

En un nuevo cuestionamiento al desempeño de los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en México “no hay un periodismo profesional, independiente, no digo que objetivo, porque eso es difícil, la objetividad, es muy relativa pero ética. Son muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo y lo mismo en la radio y la televisión. No generalizó pero no supieron entender la nueva realidad. Le siguieron con lo mismo, desesperados, optaron muchos por la mentira”.

Durante una conferencia de prensa que se prolongó más allá de dos horas y media, el mandatario se abrió espacio para descalificar la actuación de los medios de comunicación destacando que se ha perdido el periodismo independiente. Para el mandatario, en la actualidad hay un periodismo que es independiente del poder político pero no del poder económico.

Aunque reconoció que en todos los medios hay periodistas que hacen su labor profesioalmente, hay departamentos “de corte y confección, para no decir censura”, donde se adecua la información. López Obrador cuestionó que en su gobierno haya medios que lo descalifican todos los días, “no puedo decir magnesia en lugar de gimnasia porque me tupen”. Y mas adelante añadió: “¿por qué no era así con el gobierno anterior? ¿Con Calderón? ¿Con Fox? ¿Con Zedillo? ¿Con Salinas?”

En su larga disertación sobre la prensa durante la cual incluso acotó a manera de disculpa “ya estoy terminando, yo sé que desespera pero como no puedo hablar de corrido”. Aludió algunos nombres de periodistas de quienes en su origen hacían periodismo independiente y profesional “pero se volvieron conservadores, claro, siempre hay tentaciones...”, algunos “optaron incluso por la mentira”.

Esta vez fue más allá de sus recurrentes críticas a los que califica como medios conservadores pues recorrió buena parte de los medios escritos Reforma, El Universal, Milenio, Excélsior, así como las televisoras, López Obrador aseveró que ahora no sólo en las noticias, sino en la plana de colaboradores critican a su gobierno.

En consideración del Presidente “los mejores medios escritos es La Jornada, antes en Uno mas uno hubo una buena época después del golpe a Excélsior y Proceso, y ahí se formaorn muchos pero la mayoría se echó a perder.

Dijo sentirse tranquilo porque “nos defienden creo que tres (periodistas) y estoy hablando de periodistas. Nos defiende muchísima gente por eso puedo estar tranquilo, porque hay millones en redes sociales que nos defienden pero les digo, quienes defienden, en estos últimos días, Federico Arreola, que nos defiende enfrenta toda esta campaña de calumnias, Enrique Galván, de La Jornada, Pedro Miguel”.

Sin embargo, López Obrador abordó con especial cuidado, tomándose su tiempo en su respuesta la situación de Televisión Azteca.

Después de un apretado resumen de los excesos de la televisora del Ajusco, una reportera le cuestionó: "Parece que usted mide con doble vara a los medios, porque un conductor de Tv Azteca llama a no hacer caso... "

"Televisión Azteca pues hicimos nosotros nuestro planteamiento. Mencioné que fue un error el de Alatorre y que lo consideraba mi amigo y que fue irreflexivo y que todos cometemos errores, porque así es y yo espero pues que cambien esa conducta, porque los otros son distintos, porque pues consigna”.

Aunque se le mencionó que las empresas de ese grupo siguen funcionando y se le cuestionó, no respondió los cuestonamientos.