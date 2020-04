SG pide a municipios acatar disposiciones sanitarias por Fase 3

Ciudad de México. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, solicitó a las autoridades municipales vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la autoridad sanitaria nacional, a fin de que “no se nos dispare la famosa curva” de contagios. “Esto es algo muy serio”, advirtió, es una crisis de salud y económica por Covid19.

“Ustedes constituyen el nivel más cercano a los ciudadanos y, por lo tanto, son los primeros responsables de respetar los derechos, pero también de hacer cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General que ha declarado ya un estado de emergencia sanitaria en virtud de la pandemia”, dijo durante una videoconferencia con funcionarios locales.

En el diálogo virtual organizado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), la funcionaria les hizo énfasis en que el país ha entrado este martes a la fase tres de la contingencia por la expansión del coronavirus.

“La fase tres tiene que ser una etapa en la que nos cuidemos más que nunca, que acatemos las disposiciones del Consejo de Salubridad General y nos quedemos en casa”, dijo.

Resaltó la necesidad de reforzar las medidas de salubridad en los tres niveles de gobierno y cuidar a la población, en esta crisis y pandemia.

“Ayer que hablaba con los gobernadores del PAN les decía que el registro civil tiene que ser sin duda alguna una actividad esencial, no hay manera de que no lo sea; adicionalmente les proponía registros civiles itinerantes en los municipios donde los registros no estén en las cabeceras municipales”, señaló.

Además, si es posible, dar servicio de gratuidad para el levantamiento de las actas de defunción.

Dentro de la plática titulada “comunicación durante una coyuntura”, destacó la importancia del “respeto irrestricto” a los tres niveles de gobierno.

Subrayó que el Inafed ha atendido, “como nunca antes” a 2 mil 072 municipios de un total de 2 mil 454 que integran el país; antes, precisó, se atendía a no más de 420 municipios por año. También se capacitó en 2019 a 16 mil funcionarios del orden municipal.

Al abrir los “diálogos del federalismo”, la secretaria Sánchez Cordero dijo que los municipios son la piedra angular del sistema democrático en el país y la toma de decisiones.

En la reunión virtual participaron 144 funcionarios, en conjunto, de 74 municipios de distintas entidades: Nuevo León, Campeche, Tabasco, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Yucatán, Aguascalientes y Sonora.