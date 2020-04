Gobierno informará de empresas no esenciales que se mantienen operando

Ante el incumplimiento de algunas empresas dedicadas a actividades no esenciales y que se mantienen operando, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana darán a conocer cuáles son estos establecimientos que se mantienen abiertos a pesar de las restricciones. Consideró que esto funcionará mejor que la imposición de sanciones a cada una de las empresas, se debe de fortalecer la capacidad de convencimiento.

Se trata de que se cumpla con la resolución del Consejo General de Salubridad al que deben ajustarse todos. Sin embargo cuestionado sobre disposiciones en algunos estados que hace obligatorio el confinamiento social, López Obrador ratificó su rechazo a actuaciones de índole autoritaria porque luego sale "actuar de manera autoritaria de proponer toques de queda, militarizar pero eso no funciona. Tenemos un pueblo muy consciente".

Al respecto, el subsecretario de Salud Hugo Lopez-Gatell destacó que a diferencia de otros países que la epidemia los tomó por sorpresa y no pudieron adoptar medidas de prevención y acudieron al uso de la fuerza pública, en México se adoptaron acciones de mitigación preliminar que favorecerá la actuación en esta etapa.

Subrayó que en México el enfoque radica en restringir las actividades laborales no esenciales por lo que el ciudadano ya no tiene un factor económico que lo obligue a trasladarse, es decir, las acciones no están dirigidas al ciudadano en sí, sino en las empresas. Lo mismo sucedió con las escuelas pues al detener su actividad pública permitió sacar de circulación a más de quince millones de estudiantes.

Un tercer elemento es la restricción de actividades públicas como el cine, el teatro, los museos y las concentraciones públicas, cierra las motivaciones que pudiera tener un ciudadano para salir si no es para realizar actividades esenciales.

Por otro lado, López Obrador lamentó una vez más la herencia que se tuvo en el sector salud, particularmente en la carencia de médicos y especialistas. Citó como ejemplo que en la actualidad solo hay mil médicos especializados en terapia intensiva cuando en esta coyuntura se espera tener alrededor de 13 mil entubados en todo el país