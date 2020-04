Advierten sobre riesgos que corren menores migrantes ante Covid-19

Ciudad de México. Debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, los niños, niñas y adolescentes que buscan migrar o pedir asilo a Estados Unidos están entre los sectores más vulnerables, pues muchos de ellos se quedan atrapados en una especie de limbo legal que los expone a situaciones de violencia en la frontera norte de México o de posible contagio por coronavirus, advirtieron especialistas en el tema.

Durante un foro virtual organizado este martes por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, señaló que tan sólo en 2019 hubo más de 51 mil menores de edad detenidos en la frontera, de los cuales 11 mil arribaron sin la compañía de un adulto.

De igual manera, recordó que entre las cerca de 60 mil personas que hoy se encuentran esperando una resolución de las autoridades estadunidenses a su petición de asilo hay al menos 17 mil niños y niñas, los cuales están especialmente vulnerables ante posibles agresiones o contagios de Covid-19.

“Desde el 20 de marzo, el gobierno de Estados Unidos ha expulsado a mucha gente, entre ellos a todos los mexicanos y centroamericanos y no sabemos exactamente cuántos son menores no acompañados. Uno de los principios rectores es el interés superior de la infancia, pero hay angustia e impotencia por la falta de información”, deploró la experta.

De su lado, Rita Robles, integrante del Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, alertó que en el contexto de la crisis sanitaria también han aumentado las detenciones de migrantes indocumentados en la frontera sur de México, y por ende el hacinamiento en las estaciones y albergues del Instituto Nacional de Migración.

A lo anterior, se suman los trabajadores internacionales sin documentos que son detenidos en la frontera norte y posteriormente enviados al sur del país, particularmente a Tapachula, donde son dejados a su suerte.

En tanto, Catherine Mongeon, directora adjunta de la organización Kids in Need of Defense (Kind), resaltó que Estados Unidos ya anunció el cierre de la frontera para todos los viajes no esenciales, lo cual es una violación de los convenios y leyes que ordenan brindar protecciones específicas para niños, niñas y adolescentes no acompañados.

Al permanecer detenidos, alertó la activista, los menores no gozan de medidas de prevención sanitaria ante el coronavirus, como distancia social, y así deben permanecer por periodos muy prolongados de tiempo.