Senadores de Morena y aliados aprueban minuta de Ley de Amnistía

En comisiones, con el voto de Morena y sus aliados, el Senado aprobó la minuta de Ley General de Amnistía , por la que se liberará a unos cinco mil indígenas sentenciados bajo procesos irregulares, mujeres que sufrieron abortos y los encarceladas por consumo y posesión de droga, así como a adultos mayores que corren riesgo en los centro de reclusión ante posibles contagios por el Covid-19.

EL dictamen será discutido más tarde en el pleno del Senado, ya que la intención es aprobarlo hoy mismo, a fin de que sea turnado al ejecutivo federal para su promulgación.

Tal como lo habían anunciado, PRI, PAN, MC y PRD no asistieron a la sesión, que se llevó a cabo bajo estrictas medidas sanitarias, tanto para el ingreso al edificio de Reforma e Insurgentes, como en salón en que se llevó a cabo la reunión de las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias, comentó que las senadoras Claudia Ruíz Massieu, del PRI y la panista Nadia Navarro, se inconformaron por la convocatoria a esa reunión extraordinaria, pero, recalcó, se justifica por la emergencia sanitaria , ya que ayudará a despresurizar los centros penitenciarios, para evitar posibles contagios.

También de Morena, el senador Eduardo Ramírez resaltó que con esa amnistía, no se vulnera la norma jurídica, ya que se beneficiará a quienes no han cometido delitos graves y que además no sean reincidientes.

Durante la reunión, la senadora del PT, Nancy de la Sierra se inconformó porque se liberará a quienes han cometido “delitos de parentesco” , es decir aborto , lo que motivó la respuesta de la Morenista Malú Micher, quién recalcó que muchas de las reclusas a las que se beneficiará es por hacer sufrido incluso abortos naturales o fortuitos.

“No es cierto que se esté liberando a asesinas, lo que estamos haciendo es restituir derechos a personas inocentes y aquella que llevan ya mucho tiempo en reclusión y tienen derecho a la amnistía”, recalcó.