Pide AMLO no ir más allá en sanciones contra TV Azteca

Ante los cuestionamientos a la conducción de la estrategia para enfrentar la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la formación del equipo encabezado por el subsecretario Hugo López-Gatell. Sin embargo, al referirse de nueva cuenta a la actitud de Televisión Azteca pidió no ir más allá en las sanciones y "respetar las libertades".

Cuestionado durante su conferencia incluso argumentó en contra de las acciones de apercibimiento a la televisora emprendidas por la Secretaria de Gobernacion: "aprovecho para decir que la Secretaría de Gobernación, en el caso de Azteca, actuaron en el cumplimiento de su deber. Tuvieron que presentar una sanción porque si no ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad. Mi recomendación es que no haya ninguna sanción, aún cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarse, la libertad de expresión".

Después de presentar un video con la curricular de cada uno de los especialistas que están a cargo de la estrategia contra el Covid 19, entre los cuales se encuentran dls premios nacionales de Ciencia, López Obrador minimizó los efectos de la declaración del conductor del noticiero de Televisión Azteca: "esto (el perfil profesional del equipo de Salud) ayuda a entender y estar tranquilos porque también sale una noticia sin fundamento o una declaración apresurada y hay alarma, pues no debe preocuparnos tanto porque, repito, la gente está muy avispada, muy consciente".

Para el presidente ya no hay gente que pueda ser manipulada, "son otras razones. cuestiones de tipo ideológico que alguien no quiera cambiar y pueden haber evidencias de que esté equivocado se sigue manteniendo la misma postura, no es porque no tenga información y no sepa discernir entre lo que es bueno y es malo"

En una larga respuesta para explicar que los efectos ahora de la conducción de los medios ya no tiene el mismo impacto que antaño, señaló: "Se puede decir, se hace daño, pero no mucho. En este caso el presidente dice que es conveniente. Es necesario que se sigan recomendaciones en materia de sanidad para seguir enfrentando de la mejor manera posible el coronavirus , que no se hospitalice a la gente, mucho menos que pierda la vida, la mayoría de la gente hace caso"

Por ello, llamó a la población a seguir actuando de manera responsable y hacerle caso a los medios y especialistas. "Hugo López-Gatell es un especialista de primer orden, respaldado por un grupo de científico".