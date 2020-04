Distribución de despensas por parte del crimen organizado no ayuda: AMLO

Luego de que diversos grupos de la delincuencia organizada difundieron en redes sociales fotografías de reparto de despensas en comunidades ante la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “eso no ayuda”, y en cambio lo que ayudaría al país y a la población es dejar incurrir en actividades delictivas. “Mejor bájenle”, llamó a los grupos delincuenciales.

El reparto de despensas de dichos grupos delictivos “no ayuda; ayuda el que dejen sus malandronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provoca, ayuda que piensen en el sufrimiento de las madres y familiares de las víctimas”, indicó el mandatario.

A quienes no han cometido delitos graves llamó a “no dar el paso” y sostuvo que al concluir la contingencia se buscará opciones para su reincorporación.

Además, insistió: “Que no vengan a pensar como el potentado que piensa que con una limosna ya está perdonado (…) Que no vengan a decir ‘estamos entregando despensas’, mejor bájenle, y piensen en sus familias, en ustedes mismos que se dedican a estas actividades si me están escuchando. Hay que tenerle amor a la vida”. Ya me salieron como los que estaba antes y repartían despensas, con frijol con gorgojo”.

Al señalar que a pesar de la emergencia sanitaria “desgraciadamente seguimos tienen problemas con homicidios, ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado”, el mandatario explicó que el reparto de despensa lo hacen de manera similar al reparto de bidones de combustible robado por huachicoleros para buscar que la población los defienda de las autoridades, pero recordó que ello derivó en una desgracia en Hidalgo.