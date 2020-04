AMLO llama a gobernadores a ajustar sus presupuestos por Covid-19

Ante la demanda de la mayoría de los gobiernos estatales de mayores recursos para atender la epidemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador los llamó a ajustar sus presupuestos mediante la aplicación de medidas de austeridad y reducir los gastos sin despedir personal ni cancelar programas prioritarios. Aseveró que su gobierno habrá de dar otra vuelta de tuerca al presupuesto para reducir el gasto.

López Obrador descartó nuevamente que se pretenda endeudar al país con los organismos financieros internacionales. Recordó que en el pasado, cuando había crisis, estos organismos obligaban a los gobiernos a firmar cartas de intención con condiciones muy difíciles para los gobiernos.

Recordó el reciente caso de Argentina que acudió a este esquema de financiamiento: " Argentina entró en crisis hace poco y siguió la receta de organismos financieros y pobre Argentina acabaron con su economía. No queremos eso, nosotros vamos a salir con nuestra propia estrategia. Se burlan, dicen que no vamos a poder. Como decía un profesor, si es difícil lo lograremos, si es imposible, lo vamos a intentar".

Sin embargo, aseguró que si bien hay presiones para recurrir al crédito, "no vamos a ir como otros , hay presiones a pedir crédito pero no vamos a endeudar al,país. ¿Ustedes creen que cuando venimos de oposición se nos va a olvidar que cuando impusieron Modelo neoliberal empezaron los grupos financieros desde el extranjero para que se firmarán cartas de intención?"

Durante su conferencia de prensa fue cuestionado sobre las posturas que han asumido algunos gobiernos estatales, dijo que está de por medio la vida de las personas "y esto va más allá de las diferencias partidistas. Se está atendiendo a todos por parejo, tenemos un plan para enfrentar el momento más crítico. Los ventiladores que estamos adquiriendo no son para uno o dos estados, es para donde se necesita. No vamos a engancharnos en politiquería".

Sugirió que podría haber algún político que pudiera hacerlo pero pidió tener confianza en la población porque hay quienes "pensaron que era lo mismo que antes. No va aguanta una campaña, lo vamos a someter. No saben que yo me quiebro pero no me doblo. Antes era 'vamos a ablandarlo, someterlo, meterlo al aro, no va a aguantar".

López Obrador dijo que si bien la mayoría de los estados sus principales ingresos provienen de las participaciones federales, también tienen ingresos propios. Aseguró que esta última recaudación se les está cayendo por eso están pidiendo más dinero, pero es necesario que realicen ajustes presupuestales. Hay algunos estados turísticos en donde se les ha reducido la recaudación por el impuesto sobre la nómina.