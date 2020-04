“Un error”, llamado de Alatorre a ignorar recomendaciones: AMLO

Ciudad de México. Ante la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el llamado del conductor de noticias de Televisión Azteca, Javier Alatorre, de ‘no hacer caso’ a las indicaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue un “error”, una actitud “no bien pensada” porque con ello se pone en riesgo la vida de las personas.

En un mensaje difundido esta tarde por Youtube, el mandatario subrayó que su gobierno defiende y respeta la libertad de expresión y, aunque el conductor está en su derecho de disentir, no debe poner en peligro la salud de la colectividad.

“Desde el principio se los transmití al G-20 de que nosotros estábamos confiando toda la estrategia para enfrentar al coronavirus en científicos, que los políticos no eramos todólogos, sabelotodo, por eso creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre en la noche, que llamó a no hacerle caso a Hugo López-Gatell; creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error, como cometemos errores todos, además, hizo uso de su libertad, cada quien expresarse, no debe haber linchamiento político de alguien que no comparte su punto de vista o que en estos momentos afecte a la colectividad y que pueda ser dañino para los seres humanos, que no es esa la intención de Javier, pero tiene el derecho a manifestarse, viva la libertad, prohibido prohibir”, aseguró el Presidente.

El viernes por la noche, Alatorre –conductor principal de TV Azteca– llamó enfáticamente a desobedecer las indicaciones del subsecretario de Salud, quien es además vocero del gobierno federal ante la pandemia y desestimó las cifras que a diario emite el funcionario.

El conductor dijo: “Sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras: ya no haga caso a Hugo López-Gatell”, y luego presentó una nota del gobernador de Baja California que, a su vez, aseguraba que los datos emitidos por esta entidad no habían sido incluidos en la estadística nacional que el subsecretario difunde todos los días en Palacio Nacional.

Este sábado, el presidente López Obrador insistió en que México va bien siguiendo precisamente las indicaciones de los científicos. Igualmente alentó a la población a seguir adelante pese a la época difícil y anunció un paquete de apoyos económicos y préstamos para quienes más lo necesita.

Mensaje íntegro del Presidente de la República

Estoy aquí en la oficina trabajando con algunos funcionarios, la verdad es que todos los secretarios del gabinete, los directores, todos los funcionarios del más alto nivel de responsabilidad estamos trabajando permanentemente.

Vamos bien, eso es lo que puedo informar a todos los mexicanos. Vamos bien enfrentando la pandemia del coronavirus, y puedo mostrarlo con resultados, lo que pasa es que es de mal gusto compararnos con otros países cuando se trata de desgracias, de dolor humano.

Pero México es de los países con mejores resultados en el combate a esta pandemia del coronavirus. Por eso tenemos que continuar con las recomendaciones de los médicos, de los especialistas, de los científicos. Es un grupo excepcional el que nos está asesorando y lo que cuentan son los resultados. Les decía, vamos bien.

Desde luego, lo fundamental es el comportamiento de nosotros, del pueblo, de la gente, y llevamos en comportamiento 10 de calificación, muy buena la calificación de los mexicanos, porque se está haciendo caso, porque nos estamos quedando en casa, estamos saliendo nada más para lo indispensable, estamos cuidando a nuestros enfermos crónicos, a diabéticos, a hipertensos, a nuestros queridísimos adultos mayores, ancianos respetables, porque es la población más vulnerable.

Se está demostrando la importancia, lo repito una vez más, de la fraternidad de nuestras familias. Insisto, reitero, la familia es la institución de seguridad social más importante de nuestro país.

Vamos bien y mi recomendación, por mi investidura de Presidente de la República, es que sigamos las recomendaciones, a la vez los consejos que nos están transmitiendo los especialistas, de manera muy particular las recomendaciones del doctor Hugo López-Gatell, es una gente con mucha preparación,e s un científico, además es un hombre responsable, honesto, le tenemos toda la confianza. Además el está apoyado por un grupo de especialistas, de científicos, estamos hablando de integrantes del sistema nacional de investigadores, premios nacionales de ciencia.

Desde el principio se los transmití al G20, los jefes de estado de estos 20 países, les dije en una teleconferencia de que nosotros estábamos confiando toda la estrategia para enfrentar al coronavirus en médicos, en científicos, en especialistas, que los políticos no eramos todólogos, sabelotodo.

Por eso creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre, anoche, que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell; creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error, como cometemos errores todos, y además, hizo uso de su libertad, cada quien puede expresarse, manifestarse, no debe haber linchamiento político de alguien que no comparta nuestro punto de vista, incluso que pueda decirnos algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad y que incluso pueda ser dañino para los seres humanos, que no es esa la intención de Javier, pero tiene el derecho a manifestarse, viva la libertad, prohibido prohibir.

Nosotros llegamos aquí, a donde estoy, porque queremos que se respeten las libertades, que no haya autoritarismo, que se garantice el derecho a disentir, pero sí aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. El es una autoridad, el nos representa, a mí me representa, yo me siento representado por el, yo, mi familia , pero además, considero que todos los mexicanos debemos hacerle caso a los especialistas.

Aprovecho a comentarle a la gente, como se nos va a alargar el periodo, porque esa es la recomendación y la tenemos que cumplir, vamos bien. Yo se que se sufre, se padece, imagínense cuanta gente pobre, humilde, cuánta gente que se busca la vida a diario está pasando por un mal tiempo, pero no es en vano, hay que cuidarnos, lo más importante, sagrado, sublime es la vida de cada uno de nosoros y los demás ese es el amor al prójimo, cuidarnos, querernos, amarnos unos a otros.

Entonces, ya vamos a empezar a recuperarnos también en lo económico, tenemos ya un plan, a todos les va a llegar un apoyo, ya estoy trabajando para eso, les va a llegar apoyo a 60 por ciento de los hogares de México, para empezar al 60 por ciento de México.

Imagínense, nuestra sociedad es desgraciadamente una pirámide, entonces, ¿a quien le va a llegar o a quien se atiende primero?, pues a los que están en la base que es el 60 por ciento, los más pobres, los más necesitados, para decirlo, los pobres, la clase media baja y clase media, ahí vamos. Y luego a los demás, pero va a ser a todos, es gobernar, respetar y atender a todos pero darle preferencia a quien más lo necesita.

¿Y cómo les va a llegar el apoyo? De tres formas:se va a intensificar la entrega de los beneficios, de las ayudas: empezamos el 10 de marzo y al 10 de abril ya habíamos distribuido 46 mil millones en un mes, a quien fue destinado? a todos los adultos mayores, ocho millones, y a cerca de un millón de niñas y niños con discapacidad.

De mayo a junio o en el mes de mayo vamos a hacer lo mismo, cuando menos 50 mil millones van a bajar,en junio otros 50 mil y va a ir aumentando porque vamos a entregar 3 millones de créditos para quienes están en la economía formal y los que están en la informal, pequeñas empresas familiares y quienes se buscan la vida como pueden, en el comercio, talleres, papelerías, taquerías, los taxistas, todos van a tener sus créditos con facilidades. Hasta el cuarto mes van a abonar 850 pesos mensuales, en 3 años, con tasa de interés de 6.5 que es la tasa de Banco de México pero también vamos a entregar las becas a los estudiantes : 11 millones de becas, se va a adelantar el pago , lo mismo, vamos a entregar apoyos en el campo a los productores, con el programa ‘producción para el bienestar’, vamos a entregar a 180 mil pescadores apoyo directo, todo esto a partir de mayo.

Vamos a iniciar dispersando recursos con los bancos para que no haya concentración, que puedan recibir en sus cuentas bancarias, los que tengan, estos apoyos, y en la medida que vaya pasando la epidemia van a poder ir directamente a las sucursales, y los que trabajan en el campo, los servidores de la Nación, van a ir casa por casa entregando apoyos, con el respaldo de la guardia nacional, para que no haya asaltos, para que no les hagan daño y lleguen a las casas a entregar todos los apoyos.

También en mayo inician los trabajos del tren maya, cinco tramos, por cada tramo 30 mil empleos, es decir, 150 mil empleos; continuamos con la refinería, vamos a mejorar las seis refinerías que tenemos, vamos a seguir con la construcción de aeropuertos de santa lucía, se amplía a 200 mil sembradores más, del programa sembrando vida, se amplía el programa jóvenes construyendo el futuro.

Vamos a inyectar muchos recursos para reactivar pronto la economía, tengamos confianza, vamos a salir adelante, ya falta poco, no nos desanimemos, ya falta poco y sigamos acatando las recomendaciones que nos hacen los especialistas. Es por el bien de cada uno de nosotros, del pueblo, de la nación.

Les mando un abrazo cariñoso, son tiempos de fraternidad, tiempo de demostrar que queremos una república amorosa, fraterna, digna, humana, solidaria, justa, honesta.