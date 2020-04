No habrá condonación de impuestos, subraya López Obrador

Al informar que del 1 al 15 de abril se registró un incremento de 29.5 por ciento en las declaraciones de impuestos de personas físicas, respecto al mismo periodo del año anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que no habrá condonación de impuestos y, en cambio, se ha establecido un grupo de abogados para que defiendan al erario en los litigios de quienes buscan evadir al fisco.

“Pedían algunos: pospón, prorroga el pago de impuestos tres meses, seis meses, imagínense, nos quedamos sin recursos para las necesidades básicas y, además, alentamos el no pago, porque la bandera (para pedir prórroga o condonación) es siempre poner por delante a las pequeñas empresas pero ya hemos visto que no es así”, dijo en conferencia de prensa.

Aseveró que la petición en ese sentido no es general.

“No son todos porque estas son contribuciones no son impuestos, la gente quiere ayudar porque sabe que esas contribuciones se manejan con honradez y le llegan a la gente que lo necesita”.

Luego explicó el litigio de Hacienda. Dijo que si un juez deja un expediente en la congeladora, “pues lo vamos a estar diciendo porque la justicia tiene que impartirse con prontitud, entonces, ya saben cómo es, hacen una resolución y hacen un amparo y otro, y por eso se va todo el sexenio hasta que cumplen con su propósito de no pagar porque no falta un juez, un magistrado, un ministro que les condone el pago. Esos eran otros tiempos”.

Confió en que los dueños de las empresas lo piensen así, “que no se dejen engatusar por los despachos de abogados que les digan ‘nombre, no te preocupes, no te va a pasar nada’.

Sólo recuerden – subrayó- que ya no es lo mismo.

“Ayer me estaban diciendo del abogado de una empresa famosa que dijo ‘vamos a litigar por los siglos de los siglos’ porque están pensando en que se va a actuar como antes.

Siempre perdía Hacienda, el gobierno, y al final de cuentas perdía el pueblo, porque los abogados no iban o no contestaban un oficio, no seguían el procedimiento.

“Ahora no, ya se tiene un equipo de expertos para dar seguimiento a todos estos asuntos y no es actuar de ninguna manera de forma arbitraria, es que haya justicia, es que no es posible que una gente que vive al día ahora esté sacrificándose, esto que vimos ayer, los pequeños empresarios que con mucho esfuerzo a pesar de que se les cayeron las ventas mantienen a sus trabajadores, y los grandes no sólo despiden sino que no pagan impuestos y quieren que siga la misma política de condonación de impuestos”, señaló.

El Presidente manifestó su beneplácito de que ya se genere una nueva conciencia entre el empresariado; al contrario, muchos le hicieron saber que en esta contingencia sanitaria por la expansión del Covid-19 no iban a despedir a sus trabajadores y les iban a mantener salarios y prestaciones.

En la conferencia exhibió un reporte del Servicio de Administración Tributaria en el cual se establece que del 1 al 15 de abril, ha habido 3.5 millones de declaraciones fiscales, mientras que en el mismo lapso del año anterior fueron 2.7 millones.

Ello fue ponderado por el mandatario.

“Para que vean el nivel de solidaridad, por eso todo mi cariño para el pueblo y amor con amor se paga”.

Antes repitió el llamado a que todos paguen sus impuestos, aunque destacó que hay una gran conciencia de ello, en empresarios grandes y chicos pero sigue habiendo también quienes esperan condonaciones o siguen en la cultura del no pago, como ocurría con miles de millones de pesos.

“Cómo decidimos acabar con el huachicol y ¿vamos a mantener el huachicol de los que no pagan impuestos? Incluso las cantidades son mayores; 15 deben 50 mil millones”, subrayó.

Señaló que se está notificando a los deudores.

“Se está corriendo la atención de decirles: ‘aquí está esto, hay esta posibilidad de arreglo en el marco de la ley’ y los que dicen ‘nos vamos a pleito y va a tardar 100 años’ porque estaban acostumbrados a las tácticas dilatorias y a las chicanadas, pero ya tenemos un equipo de abogados para darle seguimiento a los procesos”, con respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial.