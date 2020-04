Senado sesionará Ley de Amnistía el próximo 21 de abril

Ciudad de México. A propuesta de Morena y sus aliados, el Senado sesionará nuevamente y por único día, el próximo lunes 21 para aprobar la Ley General de Amnistía, a fin de liberar a quienes están injustamente presos y contribuir así a evitar la propagación del Covid-19 en los centros de reclusión del país.

“Con toda buena fe convoco a las demás fuerzas políticas a asistir a la sesión ordinaria del próximo lunes, ya que no sólo es gesto de solidaridad, sino de humanidad, recalcó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

El bloque opositor, conformado por PAN, PRI y MC anunció que no asistirá la sesión, ya que no considera prioritaria la reforma, pero Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM cuentan con la mayoría necesaria para aprobar la minuta, y mandarla al ejecutivo federal para su promulgación., para beneficiar a mujeres sentenciadas por delitos de aborto y a indígenas que no tuvieron el debido proceso.

La mesa directiva del Senado se reunió esta mañana de manera virtual y definió que será una sesión corta y en el salón sólo estarán los integrantes de la mesa directiva y quienes presenten el dictamen y los legisladores estarán en

Un día antes, el representante de la Alta Comisionada de la ONU en derechos humanos, Jesús Peña Palacios, envió una carta a la presidenta del Senado, Mónica Fernandez,en a que se suma a la petición del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador de que se apruebe esa reforma, ya que los reclusorios son “foco se contagio”

El proyecto de Ley de Amnistía aprobado por la Cámara de Diputados, “si bien tiene un alcance

limitado a las personas privadas de la libertad bajo el fuero federal, podría constituir una

solución parcial a la situación de dichas personas en los centros federales, además de ser un

incentivo para que las autoridades de las entidades federativas adopten medidas similares en

los centros de reclusión bajo su jurisdicción”, recalca el funcionario de la ONU.

El coordinador Ricardo Monreal aclaró que no se incluirá en la amnistía a quienes hayan

sio reincidentes respecto al delito por el que están indiciadas o sentenciadas, ni tampoco a quienes cometieron feminicidios, homicidios, narcotráfico, secuestro y otros delitos graves..