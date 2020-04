Anuncia AMLO 1 millón de créditos adicionales para pequeñas empresas

Luego de dar a conocer que la contingencia sanitaria se mantendría en todo el país hasta el 1 de junio y hasta el 17 de mayo en más de 900 municipios, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se otorgará un millón de créditos, adicionales al millón que ya se había anunciado, para las pequeñas empresas familiares que tienen empleados registrados ante el IMSS y no han aplicado despidos o reducción de sueldos a sus trabajadores.

Para ello, detalló que los recursos provendrán del pago de impuestos de 15 empresas, mismas que adeudan 50 mil millones de pesos. De dicha cantidad, ya hay empresarios que buscaron un acuerdo y se tiene garantizado el pago de 15 mil millones de pesos, pero hay casos de quienes se “niegan a pagar”, por lo que el gobierno procederá con querellas.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional de este jueves, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presentó las estimaciones hechas por un grupo de científicos sobre el desarrollo de la pandemia de Covid-19, y lo cual fue la base para las propuestas que se presentarán al consejo nacional de salubridad, en las que se recomienda extender la jornada nacional de sana distancia en casi todo el país hasta el último día de mayo, para reactivarse las actividades a partir del 1 de junio.

Ello, agregó el presidente López Obrador, mantendrá semiparalizada la actividad económica, por lo que se otorgará un millón de créditos adicionales para empresas familiares.

“En este caso, el millón de nuevos créditos sería a todas las empresas que tienen a trabajadores inscritos en el seguro social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo en las pequeñas, no despidiendo a sus trabajadores ni quitándoles el salario”, indicó el Jefe del Ejecutivo.

Detalló que en el caso del primer millón de créditos que se había anunciado desde hace un par de semanas se comenzará a dispersar los recursos el 4 de mayo por día electrónica, y en el que se incluye empresas familiares del sector formal e informal, mientras que el siguiente millón de créditos se destinará para quienes tienen trabajadores en el seguro social.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que las pequeñas empresas han mostrado un compromiso con sus trabajadores, mientras que los recortes laborales se han presentado principalmente en grandes empresas.

Del total de empresas registradas en el país, 623 mil 136 de ellas, es decir, el 67.5 por ciento, tienen entre 1 y 5 trabajadores; otras 125 mil 141 (13.6 por ciento) tienen de 6 a 10 trabajadores; el 8.3 por ciento tienen entre 10 y 20 trabajadores; el 5.8 por ciento tienen de 20 a 50 trabajadores, y 45 mil 12 empresas (4.9 por ciento) tienen más de 50 trabajadores.

A las empresas que hayan mantenido el promedio de trabajadores y salarios durante los tres meses recientes se ofrecerán los créditos a la palabra de 25 mil pesos a pagar hasta en 3 años, sin necesidad de ofrecer alguna garantía, y sin mayor “papeleo”.

Las empresas de hasta 10 trabajadores tendrán tasas de interés de 6.5 por ciento; lo cual se incrementará gradualmente hasta llegar al máximo para los que cuenten con más de 50 trabajadores quienes tendrán tasas de 10 por ciento.

Será la próxima semana cuándo se definan los bancos que se usarán para la dispersión de recursos. Los beneficiarios podrán comenzar a pagar hasta dentro de cuatro meses, agregó el mandatario.

Al explicar el origen de los recursos para dichos apoyos, el presidente recordó que 15 empresas deben en general 50 mil millones de pesos en impuestos. Algunos de ellos “han llegado a ofrecer arreglos para pagar 15 mil millones hasta ayer. Hay quienes están en disposición de llegar a arreglos, hay quienes de plano no quieren pagar porque esto es una mala costumbre, no todos desde luego”.

Advirtió que en estos últimos casos, si son casos de fraude se procedería vía penal, y de no tener este elemento, será por la vía civil, “pero no vamos a dejar de presentar querellas, denuncias, porque no debemos de permitir la corrupción, ni el influyentismo ni la impunidad”.

No se descarta, dijo, “seguir cobrando a los que deben, y esto nos va a permitir seguir bajando recursos para la gente que más lo necesita”, a la vez que sostuvo que mayo y junio serán los meses en los que se destinará mayor cantidad de recursos para la población a través de distintos programas.