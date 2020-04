AMLO: prematuros vaticinios del FMI

Jueves 16 de abril de 2020. Las proyecciones de caída de la economía mexicana del Fondo Monetario Internacional (FMI) son prematuras y no toman en cuenta factores favorables para México tras la epidemia de Covid-19, como la entrada en vigor del nuevo tratado comercial para América del Norte, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo reprochó a los partidos conservadores rechazar su propuesta de adelantar la consulta de revocación de mandato para 2021.

–¿Qué piensa del editorial del Financial Times que llama a líderes empresariales, partidos y gobernadores a pronunciarse en contra de sus políticas?

–Fíjese que no leo ni siquiera los editoriales de diarios nacionales conservadores, menos voy a leer el de ese periódico.

López Obrador aseguró que en su contra “hay una campaña de calumnias, guerra sucia, mentiras completas y verdades a medias. Los veo desesperados, yo creo que no duermen, andan alterados (…) soltando muchísimo dinero para quienes diseñan la campaña.”

Por ello, consideró que si hay ese ánimo, para qué esperar hasta 2022 a votar la revocación del mandato, y además, ¿para qué tanto enojo, si podemos resolver nuestras diferencias con tranquilidad, con serenidad? Para eso es la democracia. Y tenerle confianza al pueblo, que sea la gente la que decida .

Al abundar en torno a las proyecciones del FMI, López Obrador pidió conducirse con mucha responsabilidad en estos momentos de inestabilidad. No hay normalidad económica, financiera, productiva, no existe normalidad, ¿cómo califican ahora?, ¿por qué no esperar? o mejor dicho ¿por qué descalifican ahora?

Explicó que una vez superada la epidemia hay factores que contarán a favor de la recuperación mexicana, en especial, la entrada en vigor del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. Con este último, dijo, se tiene una balanza superavitaria, eso nos pone en una situación distinta, o sea, podemos reactivar pronto la economía, porque pronto habrá más demanda en Estados Unidos .

Descalificó a sus detractores que quisieran un enfrentamiento con el presidente estadunidense, Donald Trump, pero se tendrán que esperar, acotó, porque se han alcanzado acuerdos de beneficio para ambos países. Para mis adversarios, también hay que tener sentido del humor, no enojarse, que dicen que arrastro los pies y que estoy chocheando .

Aseguró que la madurez y la experiencia ayudan mucho, a lo mejor nos entendemos con los principales jefes de Estado del mundo, porque tenemos la misma edad, con el presidente Trump, con el presidente de China, con la canciller Merkel, incluso con el presidente de Rusia, Putin. No son chamacos, ya es gente madura, no viejos, maduros .

Otro factor a favor de reactivar la economía será la inyección de recursos públicos que se pretende realizar a partir de junio para que los sectores populares tengan capacidad de consumo y eso aliente la economía.

Por lo pronto, fue cancelada una reunión que estaba pactada con el sector empresarial –Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de Negocios y Concamin– programada para este miércoles.

Por otro lado, anunció que se reunirá con la Junta de Gobierno del Banco de México. Anticipó que el excedente de operación que esta institución entregará al gobierno por concepto de la depreciación del peso se destinara al pago de la deuda externa.