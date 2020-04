Nace proyecto para dar alimentos a personas vulnerables ante Covid-19

Ciudad de México. Ante los estragos económicos que ha causado la pandemia de Covid-19 en los sectores más precarizados, en México han comenzado a surgir diversas iniciativas de solidaridad para donar comida o productos a las personas que no los puedan pagar, debido a que laboran en la informalidad y se han visto afectados por la cuarentena, al mismo tiempo que se apoya la continuidad de labores de micro y pequeños empresarios.

Una de ellas es la campaña #ComenTodos, mediante la cual se invita a usuarios de restaurantes que dan comida para llevar y a consumidores de tiendas a realizar una donación a través del esquema “Pago dos, llevo uno”, que consiste en cubrir el costo de dos comidas o productos y sólo llevarse uno, para que el otro quede a libre disposición de quien lo solicite.

“Ahorita hay mucha gente que no sabemos si va a tener un trabajo después de la cuarentena, personas que viven al día, que dependen de las propinas de cada semana o los están ‘descansando’ sin goce de sueldo”, y son ellos quienes más han resentido el paro de las actividades productivas, señaló Maribel Buenrostro, coordinadora de la iniciativa.

Hasta ahora la campaña ha sumado a dos restaurantes de la Ciudad de México y uno en el municipio neoleonés de San Pedro Garza García –los cuales se identifican con un logo pegado afuera del local--, además de tener centros de acopio de alimentos básicos y artículos de higiene en la capital del país y los estados de México, Nuevo León y Tamaulipas.

De acuerdo con Buenrostro, los negocios interesados en participar deben escribir a la fan page de la iniciativa en Facebook, que es www.facebook.com/ComenTodosMx/ o llamar al teléfono 55 91117279, para que se les envíe el logo de la campaña y así puedan ser identificados.

Asimismo, cualquier persona puede aplicar el esquema de “Pago dos, llevo uno” en la tienda o restaurante de su preferencia y simplemente avisar de la donación en redes sociales, con la foto o la ubicación del lugar donde está disponible la ayuda, para que sea recogida por quien la requiera.

“No sabemos quiénes en nuestra colonia están sufriendo por la cuarentena, pero en unas semanas va a explotar esta necesidad de la gente de obtener dinero para comer y todos podemos donar productos”, explicó la creadora de la iniciativa.

“Hasta ahorita llevamos muy poquito, pero ya nos han donado cosas de supermercados en línea. Hay empresarios de Monterrey y de Tamaulipas que se están uniendo y lo que pedimos es que no se quede en likes en la página de Facebook, sino que la gente done, porque lo que necesitamos es que la gente pueda comer. Que donen en especie, para que haya transparencia y no sea dinero que pierda”, agregó.

Para Buenrostro, la importancia de la iniciativa es hacer que México “vuelva a ser un país de comunidad, como en la época de mi mamá, cuando todos sabían quién era el vecino y se apoyaban entre sí. Hoy hemos perdido ese sentido de comunidad y eso nos ha llevado a desconfiar de todos, pero cuando todo esto termine, podremos decir ‘salimos adelante juntos y bien’ y decir con orgullo ‘yo ayudé’, como se ha hecho cuando ha habido temblores”.