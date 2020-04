Sancionarán penalmente a quienes contagien intencionalmente de Covid-19

Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación (SG) advirtió que las personas positivas a Covid-19 que deliberadamente incurran en acciones de contagio recibirán sanción penal.

“El incumplimiento de las directrices de la emergencia sí podrían tipificarse como delito de tipo penal denominado ‘riesgo de contagio’”, señaló el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta.

Explicó que si bien la declaratoria de emergencia, por la expansión del coronavirus, no prevé en sí misma sanciones, sí se puede interponer denuncias cuando se considere que hay una agresión deliberada en contra de la salud individual o colectiva.

En entrevista comentó también que todos los movimientos y protestas sociales están acatando el exhorto de confinamiento, por lo cual hoy día no se reporta ninguna manifestación, bloqueo o toma de instalaciones.

“Ha habido una enorme respuesta de la población; puedo decir que prácticamente el 100 por ciento de las organizaciones sociales, de las mesas de trabajo político que tenemos en la Secretaría de Gobernación, hoy todos están adoptando las medidas de la emergencia sanitaria y todos están en sus casos. No hay en este momento ninguna expresión política de manifestación pública en las calles, no hay bloqueo, no hay tomas de instalaciones”, dijo.

En tanto, añadió, los establecimientos mercantiles que se niegan están recibiendo suspensión de actividades; esta regulación puede ser aplicada por autoridades federales o locales.

“Estamos siendo informados que muchos negocios están siendo incluso clausurados, con suspensión de actividades, hasta que pase la pandemia, aquellos que no han obedecido”, indicó.