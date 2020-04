Paristas entregan instalaciones del CCH Sur por el Covid-19

Ciudad de México. Las estudiantes que mantenían tomadas desde el 5 de febrero las instalaciones del plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) decidieron levantar el paro de labores este miércoles debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19.

La agrupación estudiantil feminista “Cueva de brujas”, que mantenía tomado este bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en demanda de la erradicación de la violencia de género, dijo que aunque levantan la toma de las instalaciones, “la lucha no parará” y adelantaron que de no cumplirse sus demandas, podrían volver a cerrar la escuela cuando se termine la emergencia sanitaria que ha llevado a la suspensión total de las actividades presenciales en la casa de estudios.

Las alumnas exigieron a los directivos del CCH y de la UNAM que se cumpla el acuerdo de que no habrá represalias en contra de quienes participaron en el movimiento. Expresaron que no están de acuerdo con quienes han hecho daños a los espacios educativos durante las tomas y que no respaldarán tampoco a quienes “sólo utilizaron las instalaciones como medios de diversión”.