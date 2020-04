López-Gatell advierte que la fase tres será “irreversible”

Acerca de la falta de diagnósticos oportunos, Borja Aburto consideró necesario identificar en forma oportuna los casos, que los médicos sospechen, que hagan un diagnóstico rápido, aíslen a los pacientes e identifiquen que si me falta el aire es signo de que tengo que ir al hospital .

Tras darse a conocer la primera muerte de un menor de 25 años por Covid-19 en el país, quien padecía de una cardiopatía congénita, agregó que no hemos querido alarmar a la población, sino darle a conocer la información como es .

A ello se suma, manifestó, que son decesos muy tristes porque no están acompañados de sus familiares, son pacientes que mueren en compañía de enfermeras y médicos, pero no pueden estar los familiares. Tenemos que buscar los medios para que se puedan despedir. No tenemos un tratamiento específico y los debemos acompañar. Estamos buscando estos medios para poder comunicarnos con sus familiares, aunque la muerte, finalmente, en la mayoría de estos casos llega en unos momentos en que los pacientes están sedados .

Disposición de cadáveres

López-Gatell informó que si bien las autoridades sanitarias emitieron el primer lineamiento sobre disposición de cadáveres para las fases uno y dos de la emergencia sanitaria, en las cuales por medidas de protección a la salud se recomendaba la incineración de las personas que fallecieran por Covid-19, esa disposición se va a eliminar de los criterios en el manejo de quienes mueran por esta enfermedad.