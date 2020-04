Familiares de desaparecidos piden no usar al Covid-19 de pretexto

Ciudad de México. La emergencia sanitaria por el Covid-19 no debe ser usada como pretexto por las autoridades mexicanas para no hacer ningún avance en la búsqueda de las personas víctimas de desaparición, pues mientras esta situación se resuelve, podrían avanzar con trabajo de escritorio que no implican salir a campo.

Así lo indicaron familiares de víctimas en un foro virtual organizado este martes por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quienes lamentaron que la amenaza del coronavirus ha recrudecido la realidad que ya vivían, en cuanto a la ausencia casi total de acciones de búsqueda de sus seres queridos.

Leticia Hidalgo, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos(as) en Nuevo León (Fundenl), aseveró que el gobierno mexicano podría seguir las labores de identificación del paradero de las víctimas mediante trabajo como cruces de información o análisis de casos, pero las autoridades siempre responden que eso no es posible.

En el mismo sentido, Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad (Colombia), y Gisela Ortiz, miembro del Equipo Peruano de Antropología Forense, coincidieron en que en sus respectivos países se argumenta la misma imposibilidad de realizar cualquier trabajo relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas.

Con respecto a ello, denunciaron que las autoridades son capaces de hacer videollamadas y avanzar en la documentación y análisis de contexto, pero no lo hacen por falta de voluntad para llevar a cabo sus obligaciones.