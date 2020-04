Considera AMLO prematuro pronóstico de crecimiento del FMI

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las proyecciones de decrecimiento económico que difundió el Fondo Monetario Internacional por considerarlo prematuro y ajeno a factores positivos que coadyuvaran a reactivar la economía mexicana. Entre estos factores destacó la entrada en vigor del nuevo tratado comercial en América del Norte y la inyección de recursos que aportará el gobierno una vez superada la etapa crítica de la epidemia del Co di 19.

Durante su conferencia de prensa se cuestionó "¿por qué califican o descalifican desde ahora?" Que Italia decrecerá 9 por ciento y México 6 por ciento. Si hay un manejo de las finanzas sanas, no hay endeudamiento, no se deprecia mucho la moneda, pues son factores que contribuyen a modificar las proyecciones de crecimiento. Además, dijo, no se considera un elemento fundamental que coloca a México en otra condición que es la entrada del tratado comercial de la region.

Recordó que México tiene una balanza superávitaria con Estados Unidos lo que le permitiría la reactivación económica.

Además, aseguró que la inyección importante de recursos dirigidos a los sectores popuLares fortalecerá la economía porque si la gente tiene dinero para comprar en las tiendas, pues habrá más consumo.

"Se va a fortalecer la capacidad de consumo. Si hay consumo tiene que haber demanda. ¿Dónde se tiene que medir la situación económica del país? En el volumen general de ingresos con distribución o en las tiendas donde compra la gente".

Por otro lado, dijo que hoy se reunirá con integrantes de la adjunta de Gobierno del Banco de México para analizar la situación. En este contexto, señaló que como consecuencia de los movimientos cambiarios, el Banco de México deberá entregar una compensación al gobierno en abril de 2021, recursos que, dijo, se ha decidido se van a canalizar al pago de la deuda a fin de reducir su monto y el pago por el servicio de la deuda.