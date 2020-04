"Conservadores" no quisieron adelantar consulta: AMLO

“Que conste que lo propuse y no quisieron los partidos conservadores”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que dirigentes, senadores y diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como el ex mandatario Felipe Calderón rechazaron ayer su propuesta de adelantar un año la consulta sobre la revocación de su mandato, y hacerlo en las elecciones de 2021.



Aseguró que está contento y tranquilo por el apoyo del pueblo a su gobierno. “No hace falta que esté aquí a la fuerza; además, qué vale un presidente, una autoridad sin apoyo popular; es una hoja seca, es la pura formalidad, es un florero, un adorno un presidente sin consenso, sin el apoyo del pueblo”, sostuvo.



En su conferencia de prensa, ofreció que para el 1º de diciembre, terminará de “establecer las bases de la transformación”, al resaltar que la última reforma que “me importaba muchísimo” y ya se aprobó fue al artículo 4º de la Carta Magna para elevar a rango constitucional los derechos a la pensión a los adultos mayores y a los niños pobres con discapacidad, así como entregar 11 millones de becas a estudiantes pobres, además de atención médica y medicamentos gratuitos.



“¿Cómo le van a dar marcha atrás a eso?, van a necesitar dos terceras partes de la votación, no es cambiar la Constitución con mayoría simple, es mayoría absoluta, ¿de dónde van a sacar los votos? Además, ¿quién se va a atrever? Y otra cosa, ¿se va a dejar la gente arrebatar esas conquistas sociales?

No, ya no van a poder retrogradar”.



Manifestó que presentó la propuesta de adelantar la consulta ciudadana “ahora que están formando los frentes en contra mía y que hay toda una campaña de calumnias, guerra sucia, mentiras completas, verdades a medias -utilizando artistas y deportistas-. Los veo desesperados, yo creo que no duermen, andan alterados”.



Dijo que fue informado que los artistas y deportistas son quienes tienen hasta 10 millones de seguidores y “veo la lista y coincide, entonces no tarda y sale otro famoso, porque ya los de antes no les ayudan.



“Entonces están en ese plan, además soltando muchísimo dinero, pagando a los que diseñan la campaña, a los que la implementan, a los que circulan todos los mensajes, ¿para qué?”.



A sus adversarios les preguntó por qué tanto enojo en su contra “si podemos resolver nuestras diferencias con tranquilidad, con serenidad. Para eso es la democracia. Y tenerle confianza al pueblo, que sea la gente la que decida”.