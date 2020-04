Oposición rechaza ofrecimiento de AMLO para adelantar consulta

Ciudad de México. Aunque mantienen una actitud crítica contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, dirigentes del PAN, PRD y MC, así como el ex mandatario Felipe Calderón, rechazaron el ofecimiento del jefe del Ejecutivo Federal para adelantar a 2021 la revocación del mandato del político tabasqueño.

En redes sociales, el líder panita Marko Cortés señaló: “El Presidente no entiende que es jefe del Estado Mexicano. Debería convocarnos a construir un frente común y dejar a un lado temas electorales. Es una irresponsabilidad hablar de revocación cuando urge saber como superar la pandemia de #COVID19 y la crisis económica que generará”.

Por su lado el ex presidente Felipe Calderón destacó que “ México en la peor crisis económica y sanitaria de la era moderna; el Presidente debe estar concentrado absolutamente en esos temas, no distraerse ni querer distraer. Pensar en México, no en él mismo”.

Ángel Avila, integrante de la dirigencia nacional del PRD, añadió por su lado que la revocación de mandato será en el 2022 y pidió a López Obrador que cumpla con la ley. Los presidentes no pueden intervenir en los procesos electorales, “no coma ansias señor presidente, respetemos entre todos los procesos democráticos”.

Por su lado Clemente Castañeda, dirigente de Movimiento Ciudadano subrayó: “En vez de concentrarse en la crisis económica y de salud provocada por el #coronavirus, la cual lastima a millones de familias mexicanas, el presidente está pensando en la revocación de su mandato. ¡Increíble!”

La oposición ha pugnado por que la revocación de mandato se efectúe en 2022 y no el 2021, porque teme que la popularidad de López Obrador influya en los comicios intermedios y no puedan arrebatarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados y obtenga las gubernaturas en disputa.