Gran respuesta a la convocatoria médica del IMSS

Martes 14 de abril de 2020. En respuesta a la convocatoria del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para contratar a médicos generales, especialistas, enfermeras y laboratoristas con el fin de hacer frente a la epidemia del Covid-19, aspirantes acudieron a la sede de la sección 33 en donde hicieron largas filas, en promedio tardaron más de cuatro horas para entregar documentos. En el proceso no se aplicaron todas las medidas de seguridad para evitar contagios.

La principal motivación de los postulantes es obtener un mejor empleo. Estefanía es técnica en enfermería general pero no ha podido ejercer por lo que se dedica al comercio. Debido al confinamiento para evitar la propagación del Covid-19, la venta de lentes y maquillaje ya no es opción así que con la convocatoria vio una oportunidad para finalmente trabajar en lo que estudió.

Ahorita en el comercio se paró todo, y mi mamá me dijo que ya es hora de que ejerza mi profesión. También me motiva ayudar ante esta epidemia, para eso estamos , platicó la joven de 29 años. No obstante, reconoció que siente temor de atender a pacientes infectados con el nuevo coronavirus.

En la convocatoria que lanzó el sindicato del IMSS se indica que únicamente se recibirán documentos los días 13 y 14 de abril a partir de las 8 de la mañana en el local sindical de la sección 33, ubicado en la colonia Simón Bolívar, de la alcaldía Venustiano Carranza.