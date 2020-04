Colectivo pospone festejos cannábicos por Covid-19

Ciudad de México. El Movimiento Cannábico de México anunció que los festejos cannábicos masivos anuales del día 20 de abril (4/20) y del 2 de mayo (XX Marcha del Día Mundial por la Liberación de la Mariguana), se posponen hasta nuevo aviso, en atención a las medidas de prevención promovidas por las autoridades de salud.

Asimismo pidió a los tres niveles de gobierno para que instruyan a las autoridades civiles y militares a que durante el periodo de cuarentena "conforme al principio de oportinidad consagrado en el artículo 21 constitucional", se considere priorodad cero la persecución del consumo, portación, cultivo y posesión de cannabis como faltas y delitos que no atentan contra la vida, la seguridad o los bienes de terceros.



El movimiento cannábico conminó al Poder Legislativo poner en marcha "cuanto antes" la discusión y aprobación de una Ley de Regulación del Cannabis basada en los derechos humanos, el respeto a la libre determinación y autonomía de las personas. "En caso de no cumplir con el plazo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar a más tardar el 30 de abril, hacemos un llamado a los magistrados y al Poder Judicial de la Federación a que emita cuanto antes la declaratoria general de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud que prohíben de manera absoluta el consumo y cultivo de mariguana.



"Continuaremos reivindicando estos derechos de cara a la sociedad: fumando y cultivando la primera plantación no clandestina de cannabis, ubicada en la plaza Louis Pasteur frente al recinto senatorial. Estaremos ahí durante la cuarentena observando las medidas de prevención y atendiendo la información de las autoridades para reforzar prácticas seguras entre las y los usuarios, sin dejar de lado la difusión de información sobre uso responsable de cannabis y otras sustancias psicoactivas".



Hizo un llamado a la comunidad Cñcannábica de México para que realice presencia e incidencia a través de acciones directas y colectivas desde casa y atendiendo las medidas de prevención de contagios; de plataformas digitales y de perfiles en redes sociales para continuar con la defensa, ejercicio y promoción de los derechos de los usuarios al consumo y cultivo de cannabis sin fines de lucro.