Ciudad de México. La tarde de este martes llegaron a la capital del país los 268 mexicanos repatriados de Madrid, España. Poco después de las 19 horas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el vuelo AM002 de Aeroméxico, el cual salió esta mañana de ese país con los connacionales que permanecieron varados debido al cierre de fronteras por la emergencia sanitria a nivel mundial del Covid-19.



Todos los mexicanos traían cubrebocas, guantes de látex e incluso caretas de pet y hasta un pasajero vestia con un overol hermetico antiepidemia oars evitar cualquier tipo de contagio.



Algunos entrevistados señalaron que el gobierno mexicano les ayudó para poder adquirir un boleto de regreso a la capital, el cual les costó arriba de 16 mil pesos.



Marianne Martínez llegó a la Terminal 2 para recibir a su hijo quien se encintraba en España de intercambio mvio. "Estudiaba en Alicante, se trasladô a Madris para tomar este que es el último vuelo que hubi, porque el próximo se abrirá hasta junio. Habian dicho que iba a ser con ayuda de la Embajada de México en España, mi hijo se comunicó y no le brindaron el apoyo economico. Tuvo que pagar 16 mil 700 pesos".



Por separado Joyci Suárez, quien trabajaba en España, lamentó que las medidas de revisón para descartar que algún pasajero presente síntomas del coronavirus son laxas. "Estuve 34 días en cuarentena antes de venirme a México. Aquí la gente no está consciente de la gravedad de la enfermedad. De echo al bajar del avión me enteré que un conicido falleció de Covid-19 y la gente no está tomando lo necesario pars prevenir el contagio. Aquí en el AICM las medidas y protocolos que aplican no son suficientes. Me gustaría que las autoridades le den seguimiento a todos los pasajeros del vuelo porque a de la insistencia de la sana distancia, veníamos como si fuers un viaje normal".



Fernando, otro joven repatriado, estaba ataviado con un overol blanco antiepidemia que le mandó el papá de su novia desde México. "Fuí de los pocos afortunados que consiguió un boleto porque varios de mis compañeros se quedaron allá en Madrid, sin embargo mi vuelo de conexión a Monterrey sale mañana miércoles. Estás 10hiras de vuelo fueron muy cansadas y más por la incertidumbre de que alguien traiga el virus pero no escuché que alguien tosiera o estornudara, eso tr calma un poco".



Aún hay 2 mil 882 mexicanos varados en distintos países, el lunes regresaron 207, de los cuales siete fueron de Indonesia, 64 de Argentina, 65 de Chile, 40 de Colombia y 31 de Uruguay. En total, desde que comenzó la contingencia por Covid 19, la cancillería ha apoyado el regreso de 9 mil 297 connacionales.