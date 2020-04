Hospitales privados ponen 3 mil 300 camas: AMLO

Lunes 13 de abril de 2020. A fin de enfrentar en mejores condiciones la epidemia de coronavirus, el gobierno federal alcanzó un acuerdo con las asociaciones de hospitales privados para que de las 3 mil 300 camas con que cuentan se ceda la mitad al sistema de salud pública para la atención de enfermos de Covid-19, según lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un acuerdo sin fines de lucro, pues solamente se cobrará el mínimo, explicó el mandatario al agradecer la solidaridad de este sector.

Sin embargo, destacó la importancia de la prevención manteniéndose en casa para evitar contagios y si bien dijo que serán los especialistas quienes tomarán las decisiones de levantar la cuarentena, a mí me gustaría pero yo no decido, levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente a regresar, desde luego con todo cuidado, con todas las recomendaciones, el 10 de mayo, ir levantando la situación de emergencia , pero, insistió, eso lo decidirán los médicos.

Mediante un video en sus redes sociales, López Obrador dijo que el acuerdo indica que estas 3 mil 300 camas serán integradas al sistema de salud pública durante un mes, cuando se espera el incremento más intenso de los enfermos. Este convenio nos permite atender a todos los enfermos de coronavirus y que no se saturen las áreas de terapia intensiva, es un convenio solidario , cuyos alcances, dijo, serán explicados durante la conferencia matutina de este lunes.