Por el coronavirus, 16 millones de estadunidenses pierden su trabajo

Nueva York. En algo nunca visto en un periodo de tres semanas, 16 millones de trabajadores formales han perdido su empleo por la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, mientras el estado de Nueva York, epicentro de la crisis de salud en el país, marcó por tercer día récord de muertes.

Otros 6.6 millones de trabajadores se registraron para recibir beneficios la semana pasada, según cifras divulgadas ayer por el Departamento de Trabajo, lo que eleva a más de 16 millones de personas que se han quedado sin empleo –en el sector formal– en las tres semanas recientes como resultado de las medidas de clausura de gran parte de la economía del país en respuesta al coronavirus.

Ese total de desempleados en sólo 21 días es casi equivalente al total perdido, 15 millones, a lo largo de 18 meses durante la recesión más reciente de 2007-2009. Las cifras acumuladas implican que uno de cada 10 trabajadores está recién desocupado.

Estados Unidos y el "sueño americano" opacado por el Covid-19





Estados Unidos. 9 de abril de 2020. La potencia mundial se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia del Covid-19, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pese a las medidas implementadas por el gobierno para contener el virus, éste ha cobrado la vida de alrededor de 15 mil 774 personas y contagiado a 432 mil 438. Tanto los estadunidenses como quienes migraron a dicha nación han visto una caída económica y social sin precendentes en el siglo XXI. Alrededor de 16.8 millones de ciudadanos se han quedado sin empleo en sólo tres semanas.

La ola de desempleos alcanzó a casi todos los sectores de la economía por todo el país, y se espera que esto empeorará en las próximas semanas, elevando potencialmente la tasa de desempleo hasta 15 por ciento o más. No se descarta que podría alcanzar su máximo histórico de 25 por ciento registrado durante la Gran Depresión.

Más aún, ese total no incluye a quienes no están en el sector formal ni a los que no tienen seguros de desempleo, entre ellos casi todos los migrantes indocumentados.

Además, se registra un incremento dramático en el número de gente que padece hambre en el país, según grupos de caridad que operan centros de abasto y cocinas comunitarias. Miembros de esas organizaciones indican que nunca habían visto tanta demanda, reportaron The Guardian y The New York Times.

Un video que se hizo viral muestra una fila de casi dos kilómetros de autos esperando para llegar a un centro de asistencia alimentaria en la área de Pittsburgh. En la emergencia de salud, en la que Estados Unidos se mantiene como número uno mundial con aproximadamente 460 mil casos y más de 16 mil muertes, el estado de Nueva York marcó, por tercer día consecutivo, un récord de decesos a causa del coronavirus, con 799, elevando el total a más de 7 mil.

Sin embargo, el gobernador, Andrew Cuomo, señaló que el nivel de nuevos casos es el más bajo desde inicios de la crisis, indicando que tal vez las medidas de distanciamiento y cuarentena parcial finalmente están teniendo efecto, pero advirtió contra relajar las medidas, recordando que las pandemias pueden llegar en olas.