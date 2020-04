Inversiones en CFE ascenderán a más de 8 mil mdd: Bartlett

Las inversiones para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el sexenio ascenderán a más de ocho mil millones de dólares, aseguró Manuel Bartlett, director de la dependencia, quien aclaró que en esta emergencia sanitaria no se condonará el pago de luz porque es vital garantizar el servicio.



Afirmó que el programa de generación de electricidad es “anticíclico, sirve ahorita para que la CFE se fortalezca como una empresa con toda la capacidad para atender a todo el país”, como instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En entrevista en Palacio Nacional, sostuvo que en una reunión sobre empleo, el mandatario “hizo un recuento secretaria por secretaría, de todo lo que es el gobierno, para llegar a los 2 millones y pico que prometió, y que se está consolidando. Nosotros aportamos una cantidad importante”, manifestó.



Bartlett señaló que no puede haber condonaciones de pagos de luz, porque además de garantizar el servicio, se tienen que pagar salarios a 90 mil trabajadores, comprar combustible permanentemente para generar electricidad. “Al contrario, tiene que haber un esfuerzo grande de la población para entender que se debe garantizar la electricidad en hospitales, casas, donde sea”.



Señaló que habrá casos con imposibilidad para pagar, mismos que “atenderemos con cuidado, pero como regla general la población tiene que atender su responsabilidad para mantener a la CFE funcionando. Se tiene que cuidar a la fábrica”.



A veces –añadió- se piensa que la CFE puede no cobrar en tres meses, pero en ese caso, “quién le pagará a los trabajadores, quién comprará el combustible y quien mantiene el fluido permanente” de luz. “Se tiene que cuidar la fábrica”.



-¿Descartada la condonación? –se le insistió al salir de Palacio Nacional.



-Claro –respondió.



Bartlett informó que a partir de las medidas de prevención instrumentadas por el Consejo de Salubridad General, cerca de 17 mil trabajadores de la CFE fueron enviados a sus casas, básicamente de áreas administrativas, que mantienen comunicación con sus respectivos directores.



Especificó que todas las áreas de trabajo mantienen comunicación permanente, y con el personal que se mantiene en operación, porque “la electricidad tiene que darse permanentemente”.



Afirmó: “nosotros tenemos que estar comandando desde las oficinas centrales; estar permanentemente viendo la generación de energía, temas que hay en todo el país, porque es algo que obviamente no se puede suspender”.



El director de la CFE dijo que es muy importante –lo platicó con los secretarios de Hacienda y de Economía- “ir monitoreando todo el día –básicamente cada hora-, la cantidad de generación que se requiere y la demanda, porque en estos periodos de crisis y limitación de la economía, hay un cambio importante en la demanda y como va distribuyéndose”.



Anticipó que él sí donara su aguinaldo “y todo lo que nos ordenen lo vamos a hacer. Nosotros estamos revisando cómo cumplir la reducción del 50 por ciento del gasto corriente, aún cuando no entramos dentro de las reglas del gobierno, porque es una empresa estratégica pero haremos lo mismo”.



De manera que “tenemos que hacer un análisis y recortar el gasto corriente porque vamos a tener problemas de menos ingresos en diversas áreas, para suplir lo que se dejará de recibir. Es un proceso permanente de hora con hora mantener el control de la electricidad en todo el país”.



También mencionó que no hay problemas con los proveedores de China y Estados Unidos por la contingencia.



En la CFE “nos estamos reuniendo para hacer inversiones inmediatas –en este mes- y esperamos tener una buena respuesta de los proveedores porque van a necesitar dinero, venta y lo que vamos a invertir nosotros es para generar desarrollo económico”.