Acuerda México disminuir producción petrolera, confirma López Obrador

México disminuirá su producción petrolera - de 1.7 a 1.6 millones de barriles al día- en el marco de un acuerdo con los principales productores de crudo, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al explicar que el presidente de EU, Donald Trump, le ofreció bajar aún más su producción para compensar lo que México no podrá reducir.



Subrayó que la reducción será temporal, se aplicará a partir del mes entrante y, pese a presiones internacionales, para que la baja mexicana fuera de 400 mil barriles, nuestro país aportará solo una reducción de 100 mil, esto es 5 por ciento de la reducción mundial.

“Nos pedían una disminución como la de Sarabia Saudita, Rusia, de 23 por ciento de la producción, sólo que ellos producen 12 millones de barriles diarios. (Nosotros) en marzo obtuvimos un millón 870 mil (barriles al día)”, dijo.



Señaló que ante ello habló con el Presidente Donald Trump y se llegó al acuerdo de que Mexico reduzca su producción en 100 millones.



Estados Unidos, añadió, se compromete a una disminución adicional de 250 mil barriles “dice el Presidente Trump (que lo hace) por México”.



“Yo siento que no nos va a afectar (la reducción) y que ayudamos...creo que fue bueno el acuerdo, para el bienestar del pueblo”, señaló .



El objetivo del acuerdo, tanto de miembros de la OPEP como de quienes no pertenecen a esta organización, es contribuir a estabilizar los precios del petróleo, que se desplomaron en los días recientes.



Confió que la medida fortalecerá también el peso, situación que muestra signos positivos desde el lunes pasado, por lo cual rechazó que su mensaje del fin de semana haya tenido impactos negativos, como lo mencionaron algunos medios.



“Pero es el ansia de hacer juicios sin sustento, todo por el coraje, por la aversión a todo lo que significa nuestro gobierno”, expresó durante la conferencia de prensa matutina.



Precisó que la venta mexicana llegó a caer de 40 a 11 dólares por barril, problemática que se ha abordado en distintos foros internacionales como el G20. El objetivo global es llegar a una reducción de 10 millones de barriles diarios.



Comentó que la intención de otros productores es que México redujera 23 por ciento su producción; sin embargo, dejó en claro que ello afectaría al país porque apenas se está revirtiendo la caída en la producción, registrada desde hace 14 años, a partir de una política energética de “rotundo fracaso”.



Es así que la reducción nacional será de un millón 786 mil barriles, en promedio de marzo, a un millón 686 mil, lo cual aplica a partir de mayo, cuando se espera - dijo- que aumente el precio del petróleo crudo y esto ayude a estabilizar los mercados.



“México esta aportando en general el 5.5 por ciento. No podríamos el 23 por ciento” .



El mandatario señaló que este contexto muestra la importancia de la construcción de la refinería Dos Bocas, a fin de darle valor agregado a nuestra materia prima, y no sólo vender petróleo crudo.



Recordó que a medico llegó a ser ejemplo de producción de petroquimicos pero Con el modelo neoliberal se abandonó todo.