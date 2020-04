Capacitan en terapia intensiva a 8 mil médicos, informa el Ejecutivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que alrededor de ocho mil médicos generales y otras especialidades se capacitan en terapia intensiva para atender a enfermos graves. Ofreció, por otro lado, sacar al ISSSTE de la ruina en que se encuentra “porque es de los servicios más descuidados” que le heredaron.

Sobre el ISSSTE dijo: “nos dejaron una situación muy lamentable. Se atiende muy mal (en esa institución) a los trabajadores al servicio del Estado. Independientemente del coronavirus, estamos trabajando en un plan que consiste en destinar más recursos para mejorar el estado de las clínicas, que no falten medicamentos, se mejoren equipos y haya médicos especializados. Eso es un compromiso”.

Informó que este año también se distribuirán “alrededor de 36 mil millones de pesos en créditos a los trabadores, que se van a ir descontando de la nómina. Calculamos que va a beneficiar a más de 600 mil trabajadores al servicio del Estado. Esto ya lo vamos a implementar”, mencionó.

El presidente comentó que en instalaciones del Centro Médico Siglo XXI se prepara a médicos generales y de otras especialidades en terapia intensiva para enfrentar la pandemia de Covid-19. “Se les está contratando para que trabajen y no sólo temporalmente, porque nos hacen falta médicos y especialistas. Los llamo a que sigan acudiendo. Ya llevamos como 8 mil”.

Cuestionado sobre su salud, el mandatario informó: “estoy bien, no tengo ningún problema. Soy hipertenso pero me tomo mis pastillas, lo que el médico me indica. Constantemente me estoy tomando la presión y estoy bien, traigo presión de joven. No tengo problema.

“Estoy bien de salud, me cuido, lo que están recomendando a todos; no es un cuidado especial porque si no, no podría trabajar y tengo que hacerlo. Estamos teniendo reuniones diarias, a veces dos al día por el coronavirus, haciendo recuentos de cómo estamos, proyecciones, atendiendo todo”. Al mediodía de hoy encabezará una reunión para evaluar microcréditos.