López-Gatell: por cada caso positivo hay 10 o 12 más ocultos

Jueves 9 de abril de 2020. En México hay unas 30 mil personas con la enfermedad Covid-19, debido a que por cada caso confirmado en laboratorio se estima que la cifra real es 10 a 12 veces mayor que los 3 mil 181 casos reportados al día de ayer, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El funcionario explicó anoche en qué consiste el sistema de vigilancia centinela, el cual opera desde la semana pasada con la finalidad de observar el comportamiento de la pandemia, con base en el cual es posible hacer cálculos sobre lo que no se ve .

Durante la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, López-Gatell hizo una amplia explicación acerca de la vigilancia centinela y de las razones por las que no es necesaria la realización masiva de pruebas de detección. Afirmó que es un error suponer que todo lo que se ve existe y al revés también, que si no se ve, no existe .

Asimismo, consideró un error interpretar que lo que se ve es lo único que hay. Incluso en los países que optaron por realizar pruebas en forma masiva con la finalidad de identificar y contar todos los casos, se debe corregir y calcular que por cada uno que se detecta hay otros 10 o 12.

López-Gatell recordó que desde 2006 México cuenta con un método probado científicamente, que tiene fundamento en un mecanismo eficiente que se desarrolló en colaboración con los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Es el mismo que se utiliza para la vigilancia de la influenza.

De entonces a la fecha, el sistema se ha perfeccionado y los métodos se han estructurado mejor, con el propósito de saber cómo se comporta la pandemia de Covid-19 en México y, con base en ello, tomar las decisiones de previsión y control.