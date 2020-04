Se procederá contra grandes contribuyentes que no paguen impuestos: AMLO

Ciudad de México. “Quienes no nos quieren apuestan a que se nos caiga la recaudación por la crisis económica y nos endeudemos”, pero instruí a la directora del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, que convoque a los grandes contribuyentes a pagar o abonar voluntariamente sus adeudos, pues de “lo contrario se va a proceder judicialmente. Lo he dicho desde el principio, no somos nosotros tapadera de nadie”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa dijo: “si sabemos de un presunto delito, ni modo que actuemos como alcahuetes o con complicidad, con encubrimiento”.

López Obrador resaltó la apuesta de sus adversarios porque “fracasemos y el fracaso de nuestro país… algunos de manera hipócrita vienen a decir “queremos que le vaya bien al presidente, porque si le va bien, le va bien a todos”. A veces me volteo –como si buscara algo- y me preguntan qué hace: les contesto ando buscando al tonto que te lo crea.

“Es el momento de ayudar, que todos ayudemos y no vamos a regresar al pasado, no vamos a seguir con la política neoliberal, porque eso es corrupción, que es la peste más funesta y trágica que ha dañado a México”, resaltó en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre la campaña en redes sociales contra la recaudación, recordó que “hay grandes empresas nacionales y extranjeras que deben (impuestos), porque están pensando que es como antes, que les condonaban. Entonces ya no… No es que aporten nada adicional, no es filantropía, es que paguen sus impuestos. A lo mejor hasta ellos son los que están impulsando estas campañas.

“Ojalá y cambien de parecer y todos cumplamos contribuyendo, porque sí hay empresas grandes, famosas, que deben y ahora que me están escuchando, que ayuden”, subrayó.

El mandatario se mostró seguro que ante la apuesta de quienes quieren que se caiga la recaudación para “endeudarnos”, la gente “nos va a seguir ayudando y va a cumplir, como lo están haciendo los pequeños empresarios, un sacrificio, porque además esto es pasajero. Es una crisis transitoria, vamos a salir de ésta fortalecidos. Así se templó el acero. Vamos a ir hacia adelante, a seguir trasformando a México”.

Toda esta campaña “en contra nuestra es porque no quieren que se vaya el régimen corrupto de injusticias, de privilegios, pero yo estoy acostumbrado, luche por años. Resistí. Imagínense si voy a flaquear. No, la transformación va. Nunca más el oprobio de la corrupción, de cómo unos cuantos se habían más grandes a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente”.