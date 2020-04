Se pierden por crisis 346 mil puestos de trabajo; insta AMLO a evitar despidos

Ciudad de México. A partir de que se presentó el Covid-19 en México, el 13 de marzo y hasta el 6 de abril, han sido despedidos 346 mil 878 trabajadores y hay empresas que de un día para otro se quedan sin plantilla laboral, según un informe de la Secretaría del Trabajo.

El reporte, que se presentó en la conferencia matutina presidencial, destacó que en medio de esta crisis las micro empresas –que tiene de uno a cinco trabajadores- son las que más han resistido y mostrado solidaridad con sus empleados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las grandes empresas que están despidiendo a trabajadores a ser solidarios en estos momentos.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que los estaos más afectados por los despidos "sin fundamento legal" son Quintana Roo, Nuevo León Jalisco, Estado de México y Tamaulipas y la Ciudad de México, que representan 56 por ciento del total de separaciones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las pequeñas empresas hasta ahora han dado de baja a 488 trabajadores; las de seis a 50 empleados, a 52 mil 61; y las que tienen una plantilla de más de 51, a 294 mil 329.

Zoé Robledo, director general del IMSS, advirtió sobre la afectación que empresarios están provocando a los trabajadores, porque además de perder el empleo se quedan sin seguridad social en medio de la emergencia sanitaria.

"Todos a portarnos bien”, acotó el mandatario. Sostuvo que “son momentos para la fraternidad, solidaridad, el humanismo, no para el egoísmo, no para pensar sólo en lo material. No puede ser que nuestro dios sea el dinero, eso no es lo que caracteriza a la mayoría de los mexicanos”.

"Las micro y pequeñas empresas están resistiendo la crisis y estos pequeños empresarios están cuidando el empleo de sus trabajadores", añadió López Obrador.

"Estamos hablando de economía formal, de los inscritos en el IMSS, pero no deja de ser un buen indicador. Las grandes empresa, no todas desde luego, la mayoría de las grandes empresas, están cumpliendo. Les permitieron a trabajadores retirarse y les permiten retirarse. Pero hay grupos que despidieron a sus trabajadores".

Por otro lado, enmedio de la crisis "transitoria" que enfrenta el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el bajo nivel de inflación es producto de la reducción en el precio de la gasolina, lo que permitirá tener menos repercusiones negativas.

De igual forma celebró que el propietario de Maseca, Juan González, anunciara en una reunión entre el mandatario y empresarios en la víspera, que no incrementará el precio de la harina de maíz, insumo base para la elaboración de las tortillas.