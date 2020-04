Son 30 mil mexicanos contagiados de Covid-19, estima López-Gatell

Ciudad de México. Con base en la vigilancia centinela que está en marcha desde la semana pasada, se estima que en México hay 30 mil personas con Covid-19, 10 veces más respecto de los casos que se han confirmado en laboratorio, que hasta hoy son 3 mil 181,afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En conferencia vespertina en Palacio Nacional, explicó en qué consiste el sistema de vigilancia centinela que se realiza a través de 375 unidades clínicas monitoras de enfermedad respiratoria, las cuales son las mismas que se utilizan para observar el comportamiento de la influenza en el país.

Sostuvo que con este mecanismo, a partir de los casos que se confirman, es posible estimar los casos que no se ven, los de personas que no llegan a los servicios médicos porque tienen síntomas leves, o fue al hospital pero no lo detectaron como un caso sospechoso.

También puede ser por las personas en quienes se identificó alguna probabilidad de que tuviera Covid-19 pero el personal médico no consideró necesario practicarle la prueba por razones clínicas y optó por enviar al paciente a su domicilio a fin de que la infección siga su curso y como pasa en 80 por ciento de los casos, se restablezca al cabo de unos días.