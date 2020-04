Quince empresas adeudan 50 mil mdp al fisco: AMLO

Ciudad de México. Tan sólo 15 grandes empresas del país tienen adeudos fiscales de 50 mil millones de pesos, incluyendo multas y recargos, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) conminará a que ejerzan el pago o bien se podría proceder legalmente.

Durante su conferencia de prensa, descartó que, pese a descalificaciones públicas, haya ruptura con el sector empresarial con el que mantiene comunicación fluida. En específico, reconoció que la postura del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, es en defensa de su gremio, pero señaló que se debe entender que el gobierno defiende los intereses públicos.

Ante las afirmaciones de Salazar de que le han cerrado la puerta a los empresarios, sobre las propuestas de diferir el pago de impuestos, López Obrador dijo que le enviará la lista de los 15 grandes deudores. Si pagan, tendríamos más dinero para las micro y pequeñas empresas, dijo el mandatario.

Si se paga el total de estos adeudos, se podría duplicar o triplicar los créditos a las pymes, aseguró.

-¿Hay ruptura o no con el sector empresarial?

-No hay ninguna ruptura, tengo comunicación permanente con los empresarios. Esto es notorio, en los últimos días me he reunido con muchos empresarios. La mayoría está cumpliendo la recomendación de que no se despida a los trabajadores. Como ayer Juan González, de Maseca.

"El primero que me mandó a decir fue Carlos Slim, pero también Alberto Baillères, Germán Larrea. Ayer los empresarios de Monterrey, que son las empresas que pueden seguir operando. Hay el compromiso de devolverles el IVA lo más pronto posible".

"No hay ruptura. Sencillamente no estamos de acuerdo. Atender a los de abajo. Ellos sostienen que se debe de pedir deuda. Si no podemos con los que, como decía Juárez, nadie está obligado a lo imposible. lo único que pedimos es que nos permitan llevar a la práctica nuestro programa de recuperación económica. Salir de la emergencia sanitaria, con tres ejes, que es lo que los descontrola. Fortalecer a la mayoría de la población, a los pobres, crear dos millones de empleos y 2.2 millones de créditos", añadió el presidente.

Dijo que a nivel mundial los gobiernos han anunciado millones, billones de dólares para apoyar la economía, pero habría que cuestionar cuántos de esos recursos van directo a la gente. En este sentido reivindicó las acciones de gobierno para priorizar la atención a los adultos mayores, a los cuales, aseguró, se les blindó, anticipándoles sus pensiones.

Dijo que entre los acuerdos alcanzados con los empresarios de Nuevo León, se avaló la posibilidad de reabrir la actividad de las empresas que producen autopartes unos días antes de que se autorice en Estados Unidos la apertura de la actividad automotriz.