"Quédense en casa", pide funcionario de embajada de EU a migrantes

Ciudad de México. Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en México advirtió a las personas que busquen migrar ilegalmente que no se les permitirá el ingreso y su país toma en serio proteger las fronteras del Covid-19. “Por favor quédense en casa. No se arriesguen”, señaló.

En un mensaje aseveró que cruzar las fronteras “conlleva el riesgo de esparcir el coronavirus”. Señaló que los migrantes y a sus familias se les pone en riesgo de contraer el virus, “viajar con polleros o permanecer en lugares con mucha gente los pone en riesgo de infección”.

Agregó: "sepan también que el gobierno de los Estados Unidos se toma en serio el proteger nuestras fronteras del Covid-19. Si intentan entrar a los Estados Unidos de manera ilegal, no se los permitiremos. Serán inmediatamente retornados a México o a su país de origen. No esparzan el virus, no gasten su dinero, y no arriesguen su salud. Quédense en casa".