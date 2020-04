Asegura AMLO que llegará más equipo médico

Después de que anoche llegó un vuelo procedente de Shangai, China, con más de 10 toneladas de guantes de exploración y mascarillas KN95 para proteger a personal médico en la crisis sanitaria por pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que llegará más equipo.

“Van a seguir llegando aviones, nos estamos preparando” para enfrentar la contingencia sanitaria. Lo prioritario es que tengamos las camas, los ventiladores, los medios y todos los equipos”, dijo en su conferencia de prensa, donde también subrayó que la rifa del equivalente al valor del avión presidencial se mantiene para el 15 de septiembre.

Lo que se recaude de la venta de billetes de Lotería será para adquirir más equipo para el sector salud, recordó.

El mandatario informó, asimismo, que solicitará a la Secretaría de Gobernación y al Consejero Jurídico de la Presidencia que le informen sobre el avance de la reforma legal para otorgar indultos.

Por la contingencia sanitaria se está dado “atención especial a reclusorios y vamos a reforzar medidas para evitar contagios”, aseguró.

Sobre los cuestionamientos a su planteamiento de eliminar aguinaldos para altos funcionarios, respondió que es voluntario. “¿Por qué se molestan? Es voluntario. Juárez decía que el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía y que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.

“Imagínense si quienes tenemos el privilegio de ganar 108 mil pesos al mes, no podemos donar aguinaldo, ganando esa cantidad. Los (ingresos de los )secretarios de Estado están pegaditos”, afirmó.

Señaló que un gobierno que busca la transformación no puede ser insensible. “¡Cómo voy a estar aquí pidiendo al que vive al día que se vaya a su casa y no aporto nada! Quisiera aportar mucho más, y esto estamos haciendo en el interior del gobierno. Somos servidores públicos, siervos de la nación, como decía Morelos.

“Esto no es para hacer negocio. El que quiera hacerlo, ya va a pasar la crisis, se va a reactivar la economía y va a poder salir adelante. Es legítimo tener una empresa, pero es sector privado, sector público es otra cosa”.

El mandatario sostuvo que también se trata de austeridad republicana. “No es un invento. Llevo 30 años planteándolo, me siento orgulloso, porque considero que fui de los primeros en decir que la austeridad no es asunto administrativo, sino de principios. Por eso no acepté subirse al avión presidencial. Imagínense el ejemplo que daría, se me caería la cara de vergüenza ir ahí”.

Por eso, insistió, es un llamado “a que todos actuemos de manera consecuente. Claro que la disminución de los sueldos de los altos funcionarios públicos puede generar algún descontento, pero hay que ver a los demás, no ser egoístas”. Apeló a la bondad y a la fraternidad universal.