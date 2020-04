No coincidimos con alcances de programas de AMLO ante crisis: ABM

Ciudad de México. Los propósitos del presidente, Andrés Manuel López Obrador con sus acciones para enfrentar la crisis “ son buenos, lo que no coincidimos es en la dimensión de sus programas contra el tamaño de la crisis que estamos viviendo”, sostuvo el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera. Comparó que mientras Estados Unidos ha anunciado apoyos equivalentes al 15 por ciento de su Producto Interno Bruto y Alemania el 30 por ciento, lo anunciado el domingo equivale al dos por ciento.

Entrevistado en Palacio Nacional a donde acudió a una reunión en la que no estuvo López Obrador, el representante de la ABM aseveró que los dos millones de créditos que otorgara el gobierno a micro y pequeños empresarios, dista mucho de los 6.3 millones de micro y pequeñas empresas que hay en el país.

Tras recordar que ninguna de las propuestas que presentaron les fueron tomadas en cuentas, aseveró que los 500 mil millones de pesos involucrados en los apoyos gubernamentales están lejos de atender las necesidades reales en la coyuntura. Se requiere mucho más inversión del gobierno.

“El domingo dijo que esta semana se anunciaría el plan de infraestructura del sector energético y déjeme decirles que llevamos ya más de dos meses de retraso del anunció” pues originalmente era en febrero y todavía no se anuncia”.

LA economía se mueve por tres grandes motores, la inversión fija bruta, consumo y exportaciones, aseveró Niño de Rivera. “La inversión fija bruta cumple once meses en contracción. No se está invirtiendo en infraestructura y eso es muy delicado es un gran detonador de muchas ind8uistrias, la construcción mueve 45 industria, si la tenemos parada como ahora hay mucha gente que no tiene ingresos”.