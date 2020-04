Slim, Bailleres y Larrea apoyan planes oficiales, dice AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en una reunión a distancia que sostuvo el lunes con empresarios del denominado Grupo Ciudad de México, entre los que se encontraban Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea, hubo colaboración y apoyo a las medidas anunciadas por el gobierno federal para atender la pandemia y sus efectos económicos.

“Les expuse cuál es el plan que estamos llevando a cabo, estuvieron de acuerdo. Esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas. La conversación, fue para agradecerles, porque esos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ningún trabajador, aun cuando están sus trabajadores en casa”, indicó el Jefe del Ejecutivo.

“Ayer la conversación fue muy buena en ese sentido. No me pidieron, me ofrecieron ayuda”, agregó.

Explicó que los empresarios ofrecieron pagar lo antes posible, o adelantar pagos a sus proveedores, además de que “están dispuestos a ayudar en lo que el gobierno les pida”.

Por su parte, el mandatario les detalló que, aunque la prioridad es salir de la contingencia, se busca que al concluir, y de manera inmediata, se produzca una derrama económica en el país para generar empleos y fortalecer el consumo.

“Ese es el plan que se les dio a conocer y estuvieron de acuerdo, y lo más importante, su apoyo al gobierno”, insistió, además de detallar que este martes se reunirá con empresarios de Monterrey.

No obstante, insistió en que “hay quienes quisieran -pero los vamos a ir convenciendo poco a poco- que se aplicaran las medidas de antes, de apoyos fiscales” entre otras.

Expresó su respeto a los países que están aplicando medidas similares, pero reiteró que dichas medidas se fueron “al basurero de la historia, eso no sirvió, lo que dijimos ayer: el coronavirus vino a precipitar el gran fracaso de la política neoliberal en el mundo”.

Luego de asegurar que en días pasados, un dirigente empresarial expresó que el plan de reactivación económica de su gobierno sólo se está ocupando de los pobres, respondió con una frase del Papa Francisco difundida en Twitter: “Seremos juzgados según nuestra relación con los pobres”.

Reconoció que ello podría generar polémica, pero subrayo que respeta todas las religiones o a quienes no practican alguna, y afirmó que dicho pensamiento es similar a lo que expresaba José Martí o José María Morelos y Pavón.

De paso, López Obrador anunció que en esta semana no saldrá y se mantendrá en la Ciudad de México. El Viernes Santo, además de mantener comunicación con la población, realizará un homenaje a Emiliano Zapata al cumplirse un aniversario más de su muerte. El fin de semana se mantendrá pendiente, para retomar sus actividades normales el lunes siguiente.