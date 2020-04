No es legal destinar recursos de partidos para emergencia: PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, sostuvo que no es legal destinar fondos de los partidos políticos para la adquisición de pruebas rápidas y sobre la reducción de 50 por ciento de sus prerrogativas, que ha propuesto Morena, dijo que no se puede caer en la trampa de debilitar a la oposición y no es así como se cuidará el salud de los mexicanos.

Insistió en que se debe aplazar el pago de ISR en la declaración de impuestos de este año así como los pagos de IMSS e Infonavit para que las empresas tengan liquidez y disminuir la carga fiscal, así como créditos tasa cero.

Lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no haya presentado un Plan de Emergencia Económica para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), “causó decepción, causó preocupación, porque deja a las MiPymes como barco a la deriva para que ellas mismas traten de salir adelante”.

En rueda de prensa virtual, afirmó que, ante el decrecimiento de 2019 y la profundización de la recesión económica y el desempleo en 2020, no tiene sustento el anuncio presidencial de crear 2 millones fuentes de trabajo en lo que resta del año.