A pesar de las adversidades, no se parará transformación, insiste AMLO

Ciudad de México. “A pesar de las adversidades, no se detendrá la transformación de México, son más nuestras fortalezas que las debilidades y son mucho más los ciudadanos que buscan el cambio verdadero que quienes apuestan al retroceso”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al explicar que con el plan de recuperación económica para hacer frente a la crisis por el Covid-19, “rompimos el molde que se usaba para aplicar las llamadas medidas contracíclicas que sólo profundizaban más la desigualdad y propiciaban la corrupción en beneficio de unos cuantos”.

La fórmula que estamos aplicando para remontar esta crisis transitoria “es la suma de tres elementos básicos: mayor inversión pública para el desarrollo económico y social, empleo pleno y honestidad, y austeridad republicana. Nada nos hará regresar al pasado”, subrayó.

Recordó que “frente a las crisis recurrentes”, los gobernantes anteriores solían “contratar más créditos, rescatar a grandes empresas y bancos, convertir deudas privadas de unos pocos en deuda pública, establecer privilegios fiscales, aumentar precios de combustibles y de los servicios públicos, disminuir salarios, despedir a trabajadores, eliminar o reducir la seguridad social.

“Ahora ya no va a ser así, ya no es de esa forma, ya no se van a aplicar esas recetas. Ahora primero es el bienestar del pueblo y después lo mismo, el bienestar del pueblo y nunca jamás los privilegios, la corrupción, el saqueo y la impunidad”, precisó.

En su primer informe trimestral de gobierno, el mandatario aseguró: “entiendo que los conservadores y quienes han medrado con el llamado modelo económico neoliberal -que está, por cierto, en crisis en el mundo-, quienes durante mucho tiempo aplicaron la política de privatizar ganancias y socializar pérdidas no compartan nuestra visión de desarrollo con justicia y democracia, pero a nadie engañamos y hay constancia de ello.

“Lo que estamos haciendo es lo que hemos propuesto, enarbolado, sostenido en forma pública y abierta desde hace años en la lucha diaria y en campañas políticas, también por lo que votaron millones de mexicanos”.

Resaltó que desde el porfiriato quedó demostrado que un modelo económico que sólo beneficia a minorías no produce bienestar general, sino, al contrario, engendra miseria pública y violencia.

“Por eso el plan de recuperación económica que estamos aplicando no se ajusta al modelo neoliberal o neoporfirista”.

Somos optimistas, añadió. “Me viene a la memoria la imagen de cuando a Simón Bolívar, enfermo, acostado en una hamaca, casi derrotado y en medio de la desolación alguien le preguntó: ‘¿Y ahora qué va usted a hacer, general?’, y el libertador respondió con loca pasión: ‘triunfar, triunfar’.

“Ánimo, que como decía el presidente Juárez, ‘aquel que no espera vencer, ya está vencido’. No son tiempos para la depresión, sino para la entereza. La esperanza, no lo olvidemos, es una fuerza muy poderosa, es como el bien que, aunque no existiera, habría que inventarlo”.

No duden, insistió, “triunfaremos. Estoy seguro de que pronto, muy pronto, voy a convocar al pueblo de México a darnos de abrazos en las plazas públicas del país, porque vamos a salir de nuevo a las calles, sin miedos ni temores, para seguir siendo lo que es nuestro pueblo de México, digno y feliz, para seguir siendo libres, prósperos, fraternos, humanos”.