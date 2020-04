Cuestiona López Obrador a Fitch Ratings por recorte en calificación

Ciudad de México. Tras deplorar la “insensibilidad” de organismos internacionales y de Rusia y Arabia Saudita por no llegar a un acuerdo que evitara la caída en el precio del petróleo, para no profundizar la crisis mundial en medio de la pandemia por el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que Fitch Ratings recorte la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos en estos momentos de inestabilidad de los mercados.

“No comparto ese punto de vista. Son muy insensibles algunos organismos internacionales y los gobiernos también en el mundo, la llamada clase política.

“Si hay una pandemia que está impactando en la economía, cómo no llegar a un acuerdo entre Rusia y Arabia para no provocar la caída en el precio del petróleo y profundizar más la crisis.

“¿Dónde está la responsabilidad para con la humanidad?, ¿dónde está la fraternidad universal?, ¿dónde están los llamados jefes de Estado?, ¿No podían esperar, si se habla de coronavirus como epidemia pasajera?, ¿por qué ahora?”.

En conferencia de prensa cuestionó que las calificadoras “en estos momentos que no hay normalidad económica, porque hay mucha inestabilidad en mercados, reducen la calificación de los países, no sólo de México. Descalifican, no estoy de acuerdo con eso”.

Afirmó: “respeto todas las decisiones que se tomen, pero como esto cambió sus parámetros ya no son la Biblia, como era antes, al menos en el caso de México”.

Nosotros, agregó, “estamos pensamos en nuestras fortalezas, en la grandeza de nuestro pueblo, en la importancia de combatir la corrupción, de actuar con austeridad, en lo importante que es el humanismo. Son términos distintos, es una concepción diferente. Vamos a salir adelante”, resaltó.