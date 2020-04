“Vamos a profundizar en el cambio, no vamos dar marcha atrás”: AMLO

Ciudad de México. El gobierno y pueblo de México “vamos a profundizar en el cambio, no vamos dar marcha atrás”, anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quién esta mañana fustigó a los neoliberales, a quienes declaran con sofismas apoyo a su gobierno pero desean que fracase en la estrategia para aminorar los efectos del coronavirus, y en materia económica:

“Ya no mas retórica, ya no mas demagogia, ya no mas politiquería…se quedarán colgados de la brocha porque su modelo fracasó, ¿cómo lo vamos a aplicar? Es una insensatez, cuando genero violencia, pobreza. Los traficantes de influencias no están contentos, sus voceros que se dedicaron a aplaudir con sus escritos al neoliberalismo, que lo apoyaban como borregada no están contentos, los que cobraban por hablar bien del gobierno no están contentos”.

En rueda de prensa matutina, el Ejecutivo dedicó una larga intervención para emprenderla contra la herencia ominosa que le dejó la política económica llamada neoliberal, y advirtió que si éstos se vuelven a imponer, “si regresamos al horror de las políticas neoliberales ya no vamos a tener posibilidades. Lo que está en juego no solo es vencer al coronavirus y reactivar la economía, lo que está en juego es la transformación de México. Los que no quieren la transformación quisieran que se agravará la crisis del coronavirus, y en el fondo lo que están pensando es que qué bueno que nos vaya mal”.

En ese tono, advirtió que el se dedica a enfrentar los embates de los neoliberales y de la nata de beneficiarios de ese modelo, porque “quisieran que se destruyera la economía nacional. Están apostando a eso. Se van a quedar con las ganas, esta es una crisis transitiva, el pueblo es mucha pieza y ya no vamos a volver al sistema fracasado”.

Repudio el saldo de la deuda que le dejaron los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Y descarto las tradicionales curas en tiempo de crisis, cuando esos gobiernos recurrían al endeudamiento, cuyo peso recalaba en el pueblo. Su propósito, adujo, es no recurrir a las líneas de crédito que las instancias internacionales ya tienen preparadas y dispuestas. “No nos vamos a ir de bruces con los que una y otras vez se ha implementado con la deuda”.

De esa forma preguntó a los neoliberales y sus promotores, si aprendieron de lucha contra la corrupción en las escuelas del extranjero. Y les reclamó porque dicen ¿dónde está el presidente? ¿dónde está el plan? “y estamos aguantando la embestida”.