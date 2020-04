Colectivos suspenden búsqueda de desaparecido ante Covid-19

Ciudad de México. Debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MNPDM) admitió que los más de 60 colectivos que lo integran deberán suspender sus labores de búsqueda e identificación, pues “si no estamos sanas y sanos, no seremos útiles”, pero al mismo tiempo advirtió que las desapariciones no se detienen, por lo que le exigió a los diversos niveles de gobierno que informen cuál será su plan de acción para mantener sus funciones y tareas activas en este periodo de contingencia.

En un comunicado, la organización lamentó que “ el aislamiento obligatorio significa días perdidos para que nuestros seres queridos vuelvan a casa. Sin embargo, tenemos muy claro que es momento de priorizar la vida de todas las personas […] Así como queremos que no desaparezcan más personas, queremos la salud y bienestar de todas y todos”.

En este contexto de emergencia, dijeron, “reconocemos la capacidad del Estado para generar trabajos coordinados con todas las instituciones, y esperamos que esta experiencia sirva como aprendizaje para la coordinación institucional que le dé solución a un problema de Estado como lo es la desaparición y la crisis forense, una petición que hemos hecho por años.

“Como familias, ante la tragedia y el dolor de la desaparición, hemos transformado nuestro dolor en lucha, nos hemos organizado y trabajado arduamente para construir marcos legales y mecanismos que posibilitan la búsqueda de nuestras personas desaparecidas y seguiremos trabajando para que, aún en estos momentos, se mantengan activos los esfuerzos y el impulso de los logros obtenidos hasta el día de hoy”.

Sin embargo, los grupos indicaron que “esta es una pausa física, pero no mental; seguimos construyendo de la mano del Estado para crear los instrumentos necesarios que lleven a una búsqueda más efectiva. Quedarnos en casa no significa quedarnos con los brazos cruzados, sino la oportunidad de pensar en formas para buscar”, porque las desapariciones no se han detenido.

En ese marco, el MNPNDM pidió que “la voluntad política no se apague, que las Comisiones de Búsqueda, Fiscalías Especializadas y Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas, informen cuál será su plan de acción para mantener sus funciones y tareas activas en este periodo de contingencia y cómo harán frente a la búsqueda inmediata con estrategias eficaces”.