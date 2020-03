Vigilará CNDH respeto a la ley en medidas por Covid-19

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que “permanecerá vigilante” para que los acuerdos y Medidas de Seguridad Sanitaria anunciados el ayer por el Consejo de Salubridad General para atender la emergencia por el Covid-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos.

En un comunicado, el organismo público llamó a la población a acatar las indicaciones de las autoridades, “toda vez que será en beneficio de su salud e integridad”, y enfatizó la importancia de trabajar juntos, “porque no es posible entender ninguna acción de Estado o de gobierno sin la participación y la solidaridad social”.

La CNDH dijo que “hace votos porque la sociedad esté atenta y vigilante del actuar de las autoridades, obedezca las recomendaciones, contribuya y participe, mientras que permanecerá atenta de que la autoridad, el sector productivo, privado y social, sean también respetuosos de la ley y de los derechos humanos de la población”.

En el mismo tono, la Comisión alertó que “desgraciadamente, la emergencia sanitaria no implica que los derechos humanos se observen automáticamente, y antes por el contrario, tenemos que estar vigilantes de que no se convierta en pretexto para ahondar las violaciones de derechos porque siguen a diario los feminicidios, los atentados y asesinatos de periodistas y de activistas”. Además de ello, “las amenazas al empleo y a la integridad de mujeres, menores y adultos mayores en sus propios hogares por lo que, si no estamos plenamente conscientes, todo esto se puede desbordar”.

Luego de saludar el anuncio del gobierno federal de que todas las medidas contra la pandemia se realizarán con apego a las garantías individuales, la CNDH recalcó que estará vigilante para atender todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, llamó al sector privado a “evitar el cese de las relaciones laborales, omitir el pago de salarios, o incurrir en alguna violación de los derechos laborales de las y los trabajadores, exponiéndolos a concurrir a lugares cerrados o de mucha aglomeración”.

Destacó también los derechos laborales de las y los trabajadores del hogar, quienes no pueden ser despedidos injustificadamente, ni ser suspendidos en su trabajo sin el pago correspondiente. “Muchas trabajadoras y trabajadores del hogar, viven al día y no tendrían manera de subsistir en estos días de contingencia sanitaria, sin el salario de su trabajo”, alertó.